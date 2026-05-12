Asesinan a Lucía Mora, líder de Morena en Valle de Allende

Lucía Mora, dirigente municipal de Morena en Valle de Allende, Chihuahua, fue asesinada a balazos la noche de este martes afuera de una farmacia en la colonia Nicolás Fernández.

Su esposo, quien la acompañaba al momento del ataque, resultó herido de gravedad y permanece hospitalizado bajo custodia policial.

De acuerdo con la información de medios locales, la pareja acababa de arribar a su vivienda a bordo de un automóvil Honda color azul cuando sujetos armados abrieron fuego en su contra. Mora intentó descender del vehículo cuando fue alcanzada por múltiples impactos de bala.

Los vecinos de la colonia Nicolás Fernández, al escuchar las detonaciones, alertaron de inmediato al sistema de emergencias 911, por lo que momentos después llegaron paramédicos y elementos de seguridad al sitio.

Al arribar, los paramédicos encontraron a la mujer, identificada como Lucía Guadalupe Mora Ávalos, sin signos vitales dentro del automóvil.