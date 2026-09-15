Aseguran armas de fuego, parque y vehículo clonado, en sitio de enfrentamiento en Nonoava

• En el lugar fue abatido un civil armado

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente que acudieron a apoyar al personal del Ejército Mexicano que fue atacado por civiles armados en la cabecera del municipio de Nonoava, aseguraron armas de fuego, parque, cargadores y un vehículo clonado de la Secretaria de la Defensa Nacional.

En el lugar, los agentes de Investigación, tuvieron a la vista el cuerpo sin vida de un masculino de entre 25 a 30 años de edad, que fue abatido por los militares.

También, a un masculino lesionado de nombre Osiel Francisco B. C., de 22 años de edad, quien fue trasladado para que recibiera atención médica a un hospital, en calidad de detenido por tentativa de homicidio y portación ilegal de armas de fuego.

De acuerdo al informe militar, realizaban un recorrido cuando sujetos armados empezaron a dispararles por lo que al repeler la agresión uno de los agresores fue abatido en el sitio.

En la escena se aseguró lo siguiente, 8 armas de fuego de grueso calibre, 2,294 cartuchos de calibres 5.56 y 7.62 X 39, así como 30 cargadores para diferentes calibres, un contenedor plástico para ametralladora.

Además, un vehículo tipo pick up, de la marca Dodge Ram, sin placas de circulación y serie ilegible, con clon de unidad de la Defensa.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación con distintas corporaciones e instituciones de Gobierno en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

****De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).