Asegura SSPE vehículo con placas sobrepuestas en Aldama

Como parte de las acciones permanentes de prevención y combate al delito dentro del blindaje carretero Chihuahua-Aldama-Ojinaga, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), aseguró un vehículo con placas sobrepuestas y localizó objetos relacionados con armamento en el municipio de Aldama.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de seguridad y disuasión realizados por elementos de la Dirección Operativa Zona Centro Sur en el sector norte de Ciudad Aldama, cuando detectaron una camioneta estacionada en la vía pública cuyas placas de circulación presentaban inconsistencias con las características físicas de la unidad.

Tras establecer un perímetro de seguridad y realizar las verificaciones correspondientes mediante las plataformas institucionales, los agentes confirmaron que la matrícula colocada en el vehículo contaba con reporte de robo y no correspondía a la unidad inspeccionada.

Derivado de la intervención, fue asegurada una camioneta Toyota Tundra modelo 2018, misma que quedó a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes por el probable uso de placas sobrepuestas y posibles hechos relacionados con robo de vehículo.

Durante la inspección también fueron localizados dos cargadores de plástico calibre 5.56×45 milímetros y un cargador calibre 7.62×39 milímetros abastecido con 23 cartuchos útiles, los cuales fueron asegurados conforme a los protocolos de cadena de custodia.

El operativo se desarrolló sin incidentes y no se localizaron personas en posesión del vehículo al momento de la intervención.

La unidad fue debidamente documentada, asegurada y trasladada para su puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado, mientras que los objetos localizados quedaron bajo resguardo para las diligencias ministeriales correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de mantener acciones permanentes de vigilancia, prevención y combate a los delitos que afectan la seguridad patrimonial de las y los chihuahuenses, fortaleciendo la presencia policial en las carreteras y municipios de la entidad.