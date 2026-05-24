Asegura SSPE arma y vehículo tras persecución en Parral

Tras una persecución ocurrida este 24 de mayo, en el municipio de Hidalgo de Parral, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), aseguró un arma de fuego, cartuchos útiles y un vehículo abandonado por presuntos criminales.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de prevención y disuasión del delito encabezados por personal operativo de la Zona Centro Sur, quienes detectaron un vehículo Nissan March que circulaba a exceso de velocidad sobre la calle Guamúchil, en la colonia Centro de Parral.

Al percatarse de la presencia policial, los tripulantes emprendieron la huida, lo que derivó en una persecución por diversas calles del sector. Momentos después, el automóvil fue abandonado con las puertas abiertas y dos sujetos descendieron para escapar a pie hacia un cerro cercano.

Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron un arma de fuego tipo pistola marca Kel-Tec, calibre .22 WMR, abastecida con 26 cartuchos útiles, además del automóvil involucrado, el cual quedó asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento de las investigaciones.

Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, destacó que los recorridos de prevención y vigilancia continúan de manera permanente en las distintas regiones del estado para inhibir conductas delictivas y fortalecer la seguridad de la ciudadanía.