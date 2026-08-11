Asegura SSPE a joven armado en Aldama

Durante la noche del pasado 10 de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado llevó a cabo la detención de un sujeto en el municipio de Aldama, quien fue identificado como Alexis S. E., de 19 años de edad. Y que fue asegurado con un arma de fuego abastecida con cuatro tiros.

Los hechos ocurrieron en la colonia residencial del santuario, cuando el personal de la policía del Estado llevaba a cabo recorridos de vigilancia en la región, como parte del operativo reforzado con la tecnología Centinela, fue ahí cuando detectaron al sujeto, quien al percatarse de la presencia policial adoptó una actitud evasiva, razón por la que se realizó la revisión de rutina.

Entre las pertenencias del sujeto, se localizó el arma de fuego en cuestión, así como un cargador metálico abastecido con los 4 cartuchos útiles.

Estos hechos derivaron en la formal detención de Alexis, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

La SSPE reafirma su compromiso con la seguridad de la población a través de operativos constantes que permitan retirar de las calles a los generadores de violencia.