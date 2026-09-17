Asegura AEI tráiler que trasportaba madera y detienen al conductor por delitos ambientales

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, aseguraron un tráiler que trasportaba madera, y detuvieron a su conductor por posibles delitos contra el medio ambiente, en hechos registrados la tarde de ayer miércoles 16 de septiembre, en el entronque Las Varitas de la carretera San Juanito – Las Estrellas, municipio de Ocampo.

Los agentes ministeriales inspeccionaron el tracto camión de la marca Kenwort, modelo 2015, color guinda, tanto sus documentos y de la carga que trasportaba, consistente en 451 trozos de madera en rollo de 8 pies de largo.

Percatándose que el documento de la guía de reembarque forestal, presenta alteraciones por lo cual se procedió a su aseguramiento y detención del conductor, quien se identificó como Manuel Adrián G. G., de 27 años de edad.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).