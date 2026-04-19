Arresta SSPE a sujeto con orden de aprehensión en Juárez: Continúa estrategia de Gilberto Loya con resultados en zona norte

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el secretario Gilberto Loya, dio a conocer que como resultado de labores de inteligencia y búsqueda, se logró la detención de un sujeto que contaba con órdenes de aprehensión vigentes por delitos contra la salud en Ciudad Juárez.

Los hechos ocurrieron el 18 de abril, cuando personal del Grupo Especial de Detectives realizaba recorridos en la zona de Senderos del Campo y Senderos de Miraflores, donde se logró ubicar a un individuo que coincidía con las características previamente obtenidas mediante trabajos de investigación.

Tras la verificación de identidad, se confirmó que el masculino, identificado como Juan Carlos F.A., alias “El Rara”, contaba con dos órdenes de aprehensión vigentes por delitos contra la salud.

Conforme a los protocolos legales, se le dio lectura de sus derechos y fue puesto a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica.

El secretario Gilberto Loya destacó que este resultado es reflejo del trabajo estratégico que realizan los elementos de la Subsecretaría de Estado Mayor para ubicar y detener a personas requeridas por la justicia, fortaleciendo así el combate a la delincuencia.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de inteligencia y operatividad para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley en beneficio de las y los chihuahuenses.