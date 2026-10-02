Arremete alcalde contra Morena por reforma de doble nacionalidad

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, cuestionó las prioridades de Morena tras la reforma constitucional que establece nuevas reglas sobre la doble nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia de la República, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, disposición que comenzará a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028.

Bonilla señaló que, particularmente en los estados del norte, la relación con Estados Unidos forma parte de una realidad social y familiar que genera vínculos binacionales, por lo que criticó que el debate político se concentre en restringir esta condición.

“Las preocupaciones de Morena, ¿dónde están? Están en lugar de proteger y cuidar al que se dedica al oficio del periodismo, castigar y encarcelar a quien hace memes, sátiras políticas”, expresó.

El presidente municipal sostuvo que, desde su perspectiva, la discusión debería enfocarse en combatir los vínculos entre autoridades y delincuencia organizada, en lugar de limitar los vínculos familiares o de nacionalidad que existen entre México y Estados Unidos.

“En lugar de entender, sobre todo en el norte del país, este gran sentido de binacionalidad que tenemos y que nos hermana, pues mejor que se extingan los vínculos con la delincuencia organizada”, manifestó.

Bonilla afirmó que Acción Nacional y los partidos con los que pretende construir un bloque político en Chihuahua tendrán entre sus principales objetivos evitar que personas vinculadas con grupos delictivos lleguen a ocupar cargos públicos.

“Nuestra prioridad está en que no llegue el narcopolítico a dirigir municipios, estados o decisiones parlamentarias en este país. Esos son los objetivos y la agenda de Acción Nacional y de los partidos que formaremos un bloque en Chihuahua”, sostuvo.

La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establece que quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana o renunciar a otra nacionalidad antes de solicitar su registro. El régimen transitorio establece su aplicación a partir del proceso electoral de 2028.