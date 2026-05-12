Ariadna Montiel, otra vez vs Maru-“Soberanía y Narcogobiernos”-Pueblo chico, infierno grande-La SEP recula

Después de que ayer el PAN y sus legisladores federales, encabezados por el dirigente nacional Jorge Romero, volvieron a alzar la voz para afirmar que Morena es un “narcopartido”, además de anunciar una serie de acciones en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tales como una solicitud de juicio político; una denuncia ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad; una exigencia para la desaparición de poderes en Sinaloa y que el Gobierno de Claudia Sheinbaum lo detenga y extradite a los Estados Unidos, todo esto bajo el lema “Soberanía Sí, Narcogobierno No”, hoy estará en esta ciudad ni más ni menos que la dirigente nacional morenista, Ariadna Montiel, en respuesta a lo que hicieron los panistas y de paso tirarle lodo a la gobernadora Maru Campos, es decir, la jefa morena tiene planeado de nueva cuenta poner como pretexto la soberanía y sacar a flote lo ocurrido durante el operativo que desmanteló un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, para arremeter en contra de la administración de la Góber de extracción panista y la presunta injerencia de agentes extranjeros.

Será a las 10 horas de este martes cuando Montiel Reyes, en compañía de la dirigente estatal Brighite Granados, lance este posicionamiento denominado “en defensa de la soberanía nacional y la seguridad de Chihuahua, ante la subordinación extranjera del Gobierno del Estado”. Es así que con ese título rimbombante, la dirigente nacional buscará responder al panismo que acusa a los morenistas de estar vinculados al narco, mientras que ellos los señalan de “traidores a la patria”. A ver de qué cuero salen más correas, sobre todo porque ayer mismo, Ariadna Montiel acusó al PAN de pretender desacreditar al morenismo, cuestión que hoy seguramente será repetido por la exsecretaria del Bienestar.

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Y mientras eso sucede aquí en Chihuahua capital, en la Ciudad de México, un grupo de ciudadanos pertenecientes al colectivo denominado Mexicanos vs NarcoEstado, acudirá a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral para exigir que el INE le retire el registro como partido político a Morena, al argumentar que está asociado con el crimen organizado y que utiliza y ha utilizado recursos provenientes de actividades ilícitas para beneficiarse en campañas y procesos electorales. La exigencia de ese colectivo llegará al INE a las 9 de la mañana, una hora antes de que la dirigente nacional Ariadna Montiel ponga de pretexto la soberanía para encubrir los presuntos narcogobiernos de Morena.

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Además, si de escándalos de gobiernos morenistas se trata, en el municipio de Namiquipa explotó uno más por parte del alcalde Adrián Ruiz, a quien un conocido empresario de la región, Uriel Tena, lo acusa de presunta extorsión, abuso de autoridad, extralimitación de funciones y daño patrimonial, motivo por el que ya interpuso las correspondientes denuncias y demandas en contra del edil de extracción morenista, a quien además, se le señala de construir un carril de carreras de caballos denominado “El Ruizeñor”, mismo que hasta el momento lleva un gasto de más de 7 millones de pesos y que a decir de los más enterados, la “inversión” para el mentado carril propiedad del alcalde, presuntamente ha salido de las arcas del Gobierno Municipal de Namiquipa. Pueblo chico, infierno grande. A ver qué sucede cuando se enteren el Gobierno estatal, la Fiscalía Anticorrupción y de paso la Auditoría Superior del Estado…

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A propósito del contraste entre Chihuahua y Sinaloa que tanto resaltan los panistas y que a los morenos les genera un síncope, el que aprovechó esa dicotomía entre ambos gobiernos, uno azul y otro guinda, para grabar un anuncio con la Presidencia Municipal de la capital como fondo, es el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, quien es uno de los que aspiran a la candidatura para ocupar la silla principal de ese edificio junto a la Plaza de Armas. Es así que desde ahí, el líder de los legisladores azules llamó a “cerrar filas y defender Chihuahua” para que esta entidad, empezando por su capital, no se convierta en el vecino estado de Sinaloa, por más que desde el bando guinda pretendan hacer creer a los ciudadanos que es más grave “traicionar a la patria” que gobernar de la mano del crimen organizado.

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A quien no le quedó de otra que meter reversa a la “genialidad” de concluir el actual ciclo escolar el próximo 5 junio y no el 15 de julio como se tenía pactado, es al secretario de Educación Pública de la 4T, Mario Delgado, cuyo anuncio la semana pasada de adelantar el fin de cursos en escuelas de educación básica con el pretexto del calor y del Mundial de Futbol, descolocó a millones de madres y padres de familia y de paso puso de cabeza al Gobierno Federal. Así que ante las presiones, incluso por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, a Delgado no le quedó de otra que recular, por más que ayer mismo casi casi les dijo a los ciudadanos que las escuelas no son guarderías. Y sí, quizá tenga razón, pero él lo dice desde el privilegio, sin ponerse a pensar en todos aquellos padres y madres trabajadores que a diario tienen que salir a buscar el sustento y que sin un sistema de guarderías digno, porque lo desmanteló la 4T, mucho menos un sistema de cuidados integrales, de plano no tienen dónde dejar a sus hijos.