Bills estrenarán estadio en Semana 2 contra Lions

Los Buffalo Bills jugarán su primer partido de temporada regular en su nueva sede, el nuevo Highmark Stadium, en la Semana 2 contra los Detroit Lions, según se anunció este martes.

Este encuentro marcará el partido inaugural del paquete de juegos “Thursday Night Football” de Prime Video para EE.UU.

Lights. Camera. (TNF) Action. 🤩 📺 NFL Schedule Release 5/14 at 8pm ET on@nflnetwork pic.twitter.com/R99KYAjjmX — Buffalo Bills (@BuffaloBills) May 11, 2026

Los Bills inaugurarán su estadio —cuya construcción superó los 2,100 millones de dólares— ante una audiencia nacional, cumpliendo así el deseo del equipo de tener un partido en horario estelar para dar el pistoletazo de salida en su nueva sede.

El nuevo estadio es al aire libre, pero ofrece una protección significativa contra las inclemencias del tiempo gracias a una cubierta que resguarda al 64% de los aficionados.

El equipo priorizó mantener a los seguidores lo más cerca posible del terreno de juego; de hecho, han acercado la primera fila de una de las líneas laterales 54 pies más hacia el campo en comparación con el antiguo estadio. Asimismo, los aficionados serán recibidos en el recinto con una nueva zona exterior que incluye tres estatuas de bisontes, las cuales se iluminarán para la noche del partido inaugural en horario estelar.

El proceso de demolición del antiguo estadio ya está en marcha, mientras que se ultiman los detalles del nuevo recinto para que pueda albergar sus primeros eventos este verano, tales como la práctica “Blue & Red” del campo de entrenamiento del equipo. Un cambio destacado en el estadio es el terreno de juego: los Bills pasarán de utilizar césped artificial a césped natural (el cual, además, cuenta con un sistema de calefacción).

Los Bills habían disputado sus partidos como locales en su antigua sede desde 1973. Dicho estadio también llevaba el nombre de Highmark Stadium desde la temporada 2021.

El calendario completo de la NFL se dará a conocer el jueves por la noche, a las 8:00 p. m. (hora del Este de los EE.UU.).