Apuñalan a mujer que estaba intoxicada; se niega a recibir atención médica

Una mujer resultó lesionada, luego de ser apuñalada mientras caminaba en calles del Centro de la ciudad, sin embargo, se negó a recibir atención médica.

Se trata de una mujer de 47 años de edad, la cual recibió una cuchillada a la altura de las costillas.

El hecho sucedió en las calles Victoria y Tercera, a donde arribaron policías municipales tras recibir el llamado de emergencia por parte de personas que vieron herida a la mujer.

Al arribar, policías y paramédicos la auxiliaron, sin embargo, la mujer se negó a ser trasladada a un hospital para recibe atención médica adecuada.