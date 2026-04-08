Aprueba H. Consejo Técnico nombramiento de 11 representantes del IMSS en los estados

En sesión extraordinaria, el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) avaló la designación de 11 nuevos titulares de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) en Ciudad de México Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México Oriente, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz Sur y Yucatán.

Los funcionarios rindieron protesta en la sala de sesiones de este órgano durante la sesión presidida por el director general del IMSS, Zoé Robledo, quien les deseó éxito en las tareas encomendadas; los encargos surtirán efecto a partir del 16 de abril de 2026.

Durante la sesión del Consejo, el titular del Seguro Social informó que estos movimientos incluyen cuatro cambios horizontales de titulares actualmente en funciones, quienes continuarán su labor en delegaciones

de mayor dimensión operativa, así como siete nuevos nombramientos derivados del más reciente concurso de oposición del 21 de marzo.

Agregó que este proceso de selección, en su cuarta edición, permitió conformar una reserva técnica

altamente calificada y los mejores perfiles fueron seleccionados para encabezar delegaciones en distintos estados del país, tras cumplir con rigurosas etapas que incluyeron examen, entrevistas, ensayos y revisión

de trayectoria profesional.

Zoé Robledo instruyó a los nuevos titulares a regir su gestión con cinco principios: calidad en el servicio; supervisión territorial con atención directa en unidades médicas; eficiencia y honestidad en el gasto; vinculación local con autoridades y derechohabientes; y alineación con las prioridades nacionales, como el trato digno, el abasto de medicamentos y programas como “Vive Saludable, Vive Feliz”.

Subrayó que este relevo responde a la necesidad de consolidar un modelo de gestión más cercano a la

población, donde las decisiones se tomen directamente en el territorio y con enfoque resolutivo, de igual

manera, destacó que los funcionarios designados cuentan con experiencia en atención médica, lo que permitirá una mejor comprensión de las necesidades reales en las unidades de salud.

Los nombramientos aprobados corresponden a doctora Karla Guadalupe López López, al frente del IMSS en Ciudad de México Sur. Se ha desempeñado como TOOAD del Instituto en Nuevo León y, actualmente,

en Jalisco.

Es especialista en Medicina Familiar y cuenta con Maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública.

Asimismo, cursa el

Doctorado en Administración Pública.

El doctor Julio Mercado Castruita será representante del IMSS en Chihuahua.

Es Médico Cirujano y Partero,

con especialidad en Medicina Familiar y diplomado en Administración de Hospitales por la Universidad

Autónoma de Chihuahua.

La doctora Roxana Blanca Rivera Leaños, asignada a la Representación en Durango, cuenta con 18 años de

trayectoria en el IMSS. Obtuvo el mejor promedio que ha alcanzado una mujer en los concursos de

oposición. Es especialista en Patología Clínica y cuenta con Maestría en Gestión de la Salud y Doctorado en Alta Dirección, lo que fortalece su perfil en la conducción de servicios médicos y en la toma de decisiones estratégicas en el ámbito institucional.

En tanto, el doctor Eusebio Rosales Partida estará al frente del Seguro Social en Guanajuato. Tiene 25 años de trayectoria en el Instituto, es especialista en Medicina Familiar y cuenta con Maestría en Educación Basada en Competencias.

Por su parte, el doctor Marco Antonio Hernández Carrillo ocupará la titularidad del IMSS en Jalisco.

Es Médico Cirujano con formación en Anestesiología y en Cirugía Cardiotorácica, con experiencia en el ámbito quirúrgico como especialista en cirugía cardiovascular y de tórax en unidades médicas del Instituto.

El doctor Jorge Martínez Torres, quien representará al Instituto en el Estado de México Oriente, ha ocupado posiciones directivas en distintos OOAD, destacando su desempeño como titular en Veracruz Norte y Nayarit.

Asimismo, fungió como encargado del despacho en la Delegación Estatal Oaxaca y como Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas en Puebla y Yucatán, donde consolidó su experiencia en la conducción de los servicios de salud.

En tanto, la doctora Mónica Arriaga Arroyo estará al frente del OOAD Morelos. Cuenta con 16 años de

trayectoria institucional, es especialista en Ginecología y Obstetricia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), formación que

respalda su desempeño en la atención médica y en la gestión de

servicios de salud.

El doctor Gabriel Padrón Segura asumirá la Representación del IMSS en Oaxaca, tiene 21 años de trayectoria, es especialista en Ginecología y Obstetricia, con Maestría en Gestión Directiva en Salud, formación que respalda su experiencia en la conducción y planeación de servicios médicos.

A su vez, el doctor Víctor Gasca Martínez ocupará la titularidad del IMSS en Quintana Roo.

Es especialista

en Medicina Interna por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con Maestría en

Administración de Hospitales y Salud Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración

Pública.

El doctor Arturo Navarrete Sánchez estará al frente del Seguro Social en Veracruz Sur. Cuenta con 23 años de trayectoria.

Cuenta con Maestría en Salud Pública, con área de concentración en epidemiología, y actualmente cursa el Doctorado en Administración de la Salud, lo que fortalece su perfil en la planeación,

análisis y gestión de políticas en salud.

Por su parte, el doctor Gustavo Ignacio Prieto Torres ocupará la titularidad del IMSS en Yucatán, es especialista en Medicina Interna y Geriatría, y cuenta con Maestría en Economía y Finanzas.

Se distingue por impulsar iniciativas de innovación en los servicios médicos, como la implementación del turno nocturno

en el OOAD Quintana Roo, orientada a fortalecer la continuidad y calidad de la atención médica.