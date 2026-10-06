Aprueba Congreso “Ley David”, presentada por Pérez Pavía para castigar a quien borre pistas sobre el dueño de un animal

El Congreso del Estado aprobó la Ley David, iniciativa presentada originalmente por el diputado Ismael Pérez Pavía, del Grupo Parlamentario del PAN, para castigar a quien quite o altere las marcas que permiten saber a quién pertenece un animal cuando estas acciones estén relacionadas con el encubrimiento de un delito.

La propuesta fue presentada por Pérez Pavía en octubre de 2023 y contó desde su origen con el impulso del diputado Saúl Mireles Corral, quien también suscribió la iniciativa y participó en el trabajo con la familia de David Gámez. La reforma establece de uno a cinco años de prisión para quien quite, destruya o modifique fierros, marcas, señales, aretes oficiales u otros dispositivos utilizados para identificar ganado, equinos o animales domésticos.

La Ley David surgió del caso de David Gámez, quien sufrió un accidente en junio de 2023 cuando el vehículo en el que viajaba chocó contra una yegua en la carretera Aldama a Ojinaga y falleció días después. De acuerdo con la iniciativa, posteriormente fueron retirados elementos que podían ayudar a identificar a la persona propietaria del animal. La familia de David pidió cambios para evitar que acciones de este tipo dificulten conocer quién es responsable.

La reforma no castiga por sí misma que un animal esté suelto en una carretera ni los accidentes ocasionados por animales. Se concentra en evitar que, después de un delito, alguien quite o altere las marcas que pueden ayudar a identificar a quién pertenece el animal y esclarecer lo ocurrido. Tras la aprobación del Pleno, la reforma deberá continuar el proceso correspondiente para su publicación antes de comenzar a aplicarse.