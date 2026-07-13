Aproveche, conozca Chihuahua y sus pueblos mágicos; invita Fideicomiso ¡Ah Chihuahua!

Julio Omar Chávez Ventura, director General de Fideicomiso ¡ah Chihuahua!, lanzo un mensaje a los ciudadanos en visitar y conocer la sierra de Chihuahua durante estas semanas vacacionales.

En este sentido, el líder del fideicomiso de turismo, señaló que actualmente se cuenta con paisajes hermosos

“Estamos gustosos de recibirlos en Chihuahua, sobre todo en los pueblos mágicos, Casas Grandes, Batopilas y también Guachochi que esta estrenando muchos espacios turísticos así que los esperamos en Chihuahua a todos nuestros aliados internacionales y turistas nacionales aprovechen las vacacione con sus niños, no se van a arrepentir”, comentó.

Cabe destacar que este verano promete ser de los mejores en turismo principalmente en la sierra Tarahumara.