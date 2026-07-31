Apple revoluciona la compra de tecnología: ahora será posible alquilar un iPhone por esta cantidad al mes

La compañía lanza un nuevo programa de renta que permitirá acceder a iPhone, iPad, Apple Watch y Mac mediante cuotas mensuales más bajas y con opción de cambiar de dispositivo al finalizar el contrato

Renta de productos APPLE / NurPhoto

Licenciada en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón, UNAM. Creadora de contenido escrito y digital en Los40 México, El Eco de LOS40 y W Radio. Activa en Radiópolis desde 2021.

Comprar un iPhone podría dejar de ser la única alternativa para quienes desean formar parte del ecosistema de Apple. La empresa de Cupertino presentó un nuevo esquema que apuesta por un modelo cada vez más común en la economía digital: el alquiler de dispositivos tecnológicos mediante pagos mensuales.

En alianza con la plataforma financiera Klarna, la compañía anunció Apple Upgrade, un programa que permitirá a los usuarios utilizar equipos como iPhone, Apple Watch, iPad y Mac a cambio de una cuota mensual, con la posibilidad de renovar el dispositivo una vez concluido el contrato o adquirirlo de manera definitiva.

La estrategia llega en un momento en el que el costo de la tecnología continúa aumentando y los consumidores buscan opciones de financiamiento más flexibles para renovar sus equipos sin realizar un desembolso elevado.

Así funcionará el nuevo programa de Apple Upgrade

El plan contempla diferentes periodos de contratación, dependiendo del dispositivo elegido. En el caso del iPhone, las mensualidades comenzarán desde 17.99 dólares, mientras que el Apple Watch podrá rentarse desde 11.99 dólares al mes, con contratos de 12 o 24 meses.

Para quienes busquen una computadora o una tableta, Apple ofrecerá contratos de mayor duración. Las Mac estarán disponibles desde 24.99 dólares mensuales y los iPad desde 11.99 dólares, con plazos que irán de 24 a 36 meses.

Además, la empresa confirmó que quienes entreguen su dispositivo actual como parte del programa podrán reducir todavía más el monto de sus pagos mensuales.

Al finalizar el contrato, los clientes tendrán dos alternativas: conservar el equipo mediante una compra definitiva o devolverlo para acceder a un modelo más reciente bajo un nuevo acuerdo de alquiler.