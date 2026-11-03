Aplaudo decisión del juez que llevó pública la audiencia de Jáuregui: Loya

Gilberto Loya Chávez, encargado de la Fiscalía General del Estado (FGE) aplaudió la determinación que tomó un juez local para que la audiencia en contra del exfiscal César Jáuregui se haya hecho abierta al público porque así se dieron a conocer los elementos que había para vincularlo a proceso.

“Yo creo que eso le dio una transparencia al proceso en donde se pudieron mostrar todos los argumentos que tenía esta Fiscalía con respecto de ese caso”.

Señaló que la tarea que tienen todos los fiscales es el de transparentar su trabajo para que no queden dudas de que existe procuración de justicia.

En este sentido, dijo que no le corresponde a él juzgar si en gestiones pasadas hubo transparencia o no, pero sí le corresponde aplicar dicha regla en el trabajo que él realiza.