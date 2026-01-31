Aparatoso accidente en puente de la avenida Tecnológico deja solo daños materiales

La tarde de este sábado se registró un aparatoso accidente vial cuando el conductor de un automóvil Seat Ibiza, color rojo, perdió el control de la unidad mientras circulaba sobre el puente ubicado en el cruce de la avenida Tecnológico y Homero.

De acuerdo con los primeros informes, el vehículo impactó contra el muro de contención y posteriormente volcó, deslizándose por varios metros sobre el barandal de seguridad del puente. Tras el percance, la unidad terminó nuevamente en posición normal, en el mismo sentido de su circulación.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar la atención correspondiente al conductor, sin que fuera necesario su traslado a un hospital, ya que no se reportaron personas lesionadas de consideración, pese a lo aparatoso del accidente.

Elementos de la policía se encargaron de realizar el croquis correspondiente para deslindar responsabilidades. El vehículo quedó obstaculizando parcialmente la circulación en sentido norte-sur sobre la avenida Tecnológico.