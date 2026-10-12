Anuncian los ganadores del Premio Nobel de Economía

La Real Academia de las Ciencias de Suecia anunció este 12 de octubre su decisión de otorgar el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel a los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford por sus “fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica”.

“Los galardonados nos han ayudado a suavizar los altibajos de la economía”, señala el comunicado del anuncio.

Según el texto, Robert E. Hall, de la Universidad de Stanford, y Michael Woodford, de la Universidad de Columbia, han desarrollado nuevos modelos macroeconómicos que han mejorado significativamente la capacidad para implementar políticas de estabilización eficaces. “Sobre la base de estos modelos, la aplicación oportuna de medidas de política fiscal y monetaria puede reducir los picos y valles de la economía”, agrega.

“Nuevos modelos de enorme utilidad”

Los galardonados transformaron la forma de entender y estabilizar la economía, explica la academia. En lugar de basarse únicamente en grandes estadísticas, demostraron que la clave está en el comportamiento diario de las familias y las empresas, quienes toman decisiones financieras (como ahorrar o fijar precios) pensando siempre en el futuro.

Cuando los gobiernos y los bancos centrales comunican sus planes de política económica, pueden influir en esta perspectiva del futuro y encaminar la economía en la dirección correcta. Desde su introducción, “estos nuevos modelos han sido de enorme utilidad” para hacer frente a las recesiones económicas.

El presidente del Comité del Premio, John Hassler, destacó que estas teorías son la base que utilizan hoy los gobiernos y bancos centrales del mundo, permitiéndoles estar “mejor preparados para afrontar choques económicos”, como crisis energéticas o cambios bruscos en el consumo.

Como es tradición, el solemne anuncio se transmitió en directo desde la sede de la Academia en Estocolmo.

La Semana Nobel de 2026 —en la que los premios celebran su 125.º aniversario— arrancó el pasado lunes con la concesión del galardón de la categoría de Fisiología o Medicina.

Cabe destacar que, en este año conmemorativo, la dotación económica de los galardones se ha incrementado a 12 millones de coronas suecas (aproximadamente 1,2 millones de dólares estadounidenses).