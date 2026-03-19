Anuncian Estado y Municipio convocatoria para “Apoyo Económico a Personas con Discapacidad 2026”

-La recepción de documentos se realizará del 23 al 27 de marzo en 10 centros de atención

Con el objetivo de contribuir al desarrollo de las personas con discapacidad permanente que residen en la ciudad de Chihuahua, el Gobierno del Estado y el Municipio de Chihuahua anunciaron de manera conjunta la convocatoria para el programa “Apoyo Económico a Personas con Discapacidad 2026”.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, informó que esta suma de esfuerzos, encabezada por la gobernadora Maru Campos, permitirá ampliar el alcance de este beneficio para llegar a más personas, con un apoyo que puede ascender hasta los 13 mil pesos, otorgado mediante un esquema diferenciado que se determinará con el estudio socioeconómico.

Detalló que el apoyo será entregado por medio de una tarjeta electrónica, con la cual las y los beneficiarios podrán adquirir productos de la canasta básica o medicamentos en establecimientos que cuenten con terminal bancaria, lo que facilitará considerablemente su uso.

Loera precisó que la recepción de documentos se realizará del 23 al 27 de marzo de 2026, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en 10 centros de atención como el Centro Social Genaro Vázquez, el Gimnasio Adaptado “Manuel Trueva Martínez” y los centros comunitarios de Riberas de Sacramento, Vistas Cerro Grande, Sahuaros y Cerro de la Cruz.

De igual manera, se podrá acudir al Centro de Desarrollo Familiar, la Comandancia de Policía Municipal Sur, el Centro Deportivo Tricentenario y las oficinas de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación.

Los requisitos incluyen identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, Clave Única de Registro de Población (CURP) y la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad, expedida por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, vigente a la fecha de presentación de la solicitud; todos los documentos deberán presentarse en original y copia.

El funcionario agregó que todas las bases y pormenores de la convocatoria pueden consultarse en las páginas oficiales de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común y de la Presidencia Municipal de Chihuahua:

* http://www.chihuahua.gob.mx

* https://chihuahua.gob.mx/desarrollohumanoybc

* https://www.facebook.com/Secretariadedesarrollohumanoybiencomun

* http://www.municipiochihuahua.gob.mx

Para más información, invitó también a la población a comunicarse con la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación al teléfono (614) 429-33-00, extensiones 17904 y 17924, o acudir a avenida Agustín Melgar #3703, colonia Nombre de Dios, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.