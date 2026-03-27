Anuncia PRI nuevos nombramientos en estructura del Comité Directivo Estatal

Alejandro Domínguez, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, informó de nuevos nombramientos en la estructura del CDE, así como de algunos más que permanecen en el puesto, luego de que se reeligiera como dirigente estatal el pasado mes de febrero.
En ciertos puestos se realizaron enroques, como en el caso de Isamar Valadez, quien fungía como coordinadora estatal de Registro Partidario y ahora es la secretaria de Operación Política, mientras que Raúl Alfaro permanecerá como coordinador de Comunicación Social.
A continuación como queda la estructura del CDE del Revolucionario Institucional, misma que será presentada este sábado en el Consejo Político Estatal para que sea aprobada:
PRESIDENCIA CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ
SECRETARÍA GENERAL JANETH MONTES
SECRETARÍA PARTICULAR ELVIA PÉREZ
OFICINA DE PRESIDENCIA EDGAR GONZÁLEZ
SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN FERNANDO MARTÍNEZ SOSA
SECRETARÍA DE OPERACIÓN POLÍTICA ISAMAR VALADEZ ENRÍQUEZ
SECRETARÍA DE ACCIÓN ELECTORAL ÓSCAR ALEJANDRO DERMA DELGADO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN ÓSCAR NÚÑEZ MORALES
SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL BLANCA OLIVIA VALENZUELA ANAYA
SECRETARÍA JURÍDICA Y DE TRANSPARENCIA ÓSCAR ANTONIO NÚÑEZ LÓPEZ
SECRETARÍA DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS JAVIER JAIME HOLGUÍN
SECRETARÍA DE CULTURA KARINA COYOTZI NÚÑEZ
SECRETARÍA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL RUTH GRISELDA DOMINGUEZ MONTES
SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA FRONTERA MIREYA PORRAS ARMENDÁRIZ
SECRETARÍA DE VINCULACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
KAROL RUBÍ RUIZ ANCHONDO
SECRETARÍA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ANDRÉS DE LA O AYALA
SECRETARÍA DEL DEPORTE GERARDO JOEL ARREDONDO MARCELO
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN INSTITUTCIONAL RAÚL ALFARO REYES
SECRETARÍA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SECRETARÍA DE ENLACE CON LAS LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE NOEL JESÚS CHÁVEZ MORALES
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DIGITAL ARELY ANAYS HERNÁNDEZ VALVERDE
SECRETARÍA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL MACARIO ALEJANDRO PORRAS HERNÁNDEZ
CONTRALORÍA GENERAL RAMIRO ALVÍDREZ
REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO ANTE EL CONSEJO LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ÓSCAR ANTONIO NÚÑEZ
COMISIÓN ESTATAL DE ÉTICA PARTIDARIA NORMANDO NEMESIO PERALEZ RAMÍREZ
COMISIÓN ESTATAL DE JUSTICIA PARTIDARIA LORENA MARÍA SERRANO RASCÓN
UNIDAD PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GENERO
IVÓN SALAZAR MORALES
SECRETARÍA DE ESTRATEGIA Y PLANEACIÓN EDGAR JOSÉ PIÑÓN DOMÍNGUEZ
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO POLÍTICO ESTATAL ARMANDO BEJARANO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROCESOS INTERNOS RICARDO SANTANA
COORDINADORA ESTATAL “ESTA ES TU CASA” IVÓN SALAZAR MORALES