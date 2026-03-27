Anuncia PRI nuevos nombramientos en estructura del Comité Directivo Estatal

Alejandro Domínguez, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, informó de nuevos nombramientos en la estructura del CDE, así como de algunos más que permanecen en el puesto, luego de que se reeligiera como dirigente estatal el pasado mes de febrero.

En ciertos puestos se realizaron enroques, como en el caso de Isamar Valadez, quien fungía como coordinadora estatal de Registro Partidario y ahora es la secretaria de Operación Política, mientras que Raúl Alfaro permanecerá como coordinador de Comunicación Social.

A continuación como queda la estructura del CDE del Revolucionario Institucional, misma que será presentada este sábado en el Consejo Político Estatal para que sea aprobada:

PRESIDENCIA CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ

SECRETARÍA GENERAL JANETH MONTES
SECRETARÍA PARTICULAR ELVIA PÉREZ

OFICINA DE PRESIDENCIA EDGAR GONZÁLEZ

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN FERNANDO MARTÍNEZ SOSA

SECRETARÍA DE OPERACIÓN POLÍTICA ISAMAR VALADEZ ENRÍQUEZ

SECRETARÍA DE ACCIÓN ELECTORAL ÓSCAR ALEJANDRO DERMA DELGADO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN ÓSCAR NÚÑEZ MORALES

SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL BLANCA OLIVIA VALENZUELA ANAYA

SECRETARÍA JURÍDICA Y DE TRANSPARENCIA ÓSCAR ANTONIO NÚÑEZ LÓPEZ

SECRETARÍA DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS JAVIER JAIME HOLGUÍN

SECRETARÍA DE CULTURA KARINA COYOTZI NÚÑEZ

SECRETARÍA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL RUTH GRISELDA DOMINGUEZ MONTES

SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA FRONTERA MIREYA PORRAS ARMENDÁRIZ

SECRETARÍA DE VINCULACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
KAROL RUBÍ RUIZ ANCHONDO

SECRETARÍA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ANDRÉS DE LA O AYALA

SECRETARÍA DEL DEPORTE GERARDO JOEL ARREDONDO MARCELO

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN INSTITUTCIONAL RAÚL ALFARO REYES

SECRETARÍA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SECRETARÍA DE ENLACE CON LAS LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE NOEL JESÚS CHÁVEZ MORALES

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DIGITAL ARELY ANAYS HERNÁNDEZ VALVERDE

SECRETARÍA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL MACARIO ALEJANDRO PORRAS HERNÁNDEZ

CONTRALORÍA GENERAL RAMIRO ALVÍDREZ

REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO ANTE EL CONSEJO LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ÓSCAR ANTONIO NÚÑEZ

COMISIÓN ESTATAL DE ÉTICA PARTIDARIA NORMANDO NEMESIO PERALEZ RAMÍREZ

COMISIÓN ESTATAL DE JUSTICIA PARTIDARIA LORENA MARÍA SERRANO RASCÓN

UNIDAD PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GENERO
IVÓN SALAZAR MORALES

SECRETARÍA DE ESTRATEGIA Y PLANEACIÓN EDGAR JOSÉ PIÑÓN DOMÍNGUEZ

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO POLÍTICO ESTATAL ARMANDO BEJARANO

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROCESOS INTERNOS RICARDO SANTANA

COORDINADORA ESTATAL “ESTA ES TU CASA” IVÓN SALAZAR MORALES

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