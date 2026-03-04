Anuncia Monreal que Sheinbaum enviará este miércoles a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma electoral

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ricardo Monreal Ávila, informó que este miércoles, la Cámara de Diputados recibirá la iniciativa de la presidenta de la República sobre la reforma electoral.

En entrevista a representantes de los medios de comunicación, a su salida de Palacio Nacional, el legislador detalló que fue una reunión prolongada, porque “se estaban dando los toques finales a la iniciativa que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados como Cámara de origen el miércoles, al mediodía”.

Ricardo Monreal aseguró que no habrá “fast track, no habrá ninguna decisión apresurada, sino lo que la ley señala y lo que acordemos los coordinadores en la Junta de Coordinación Política a partir de mañana”.

Reiteró que habrá un debate racional, civilizado, sensato, serio sobre el contenido de la iniciativa presidencial. “A partir de este miércoles que llegue la iniciativa comenzará todo el proceso legislativo propio de una reforma constitucional del nivel de la que se está planteando”.

Explicó que en este encuentro en el que estuvieron presentes la Comisión Presidencial que encabeza Pablo Gómez, la Secretaría de Gobernación y sus integrantes, la dirigente de Morena y los presidentes de la Junta de Coordinación Política del Senado y de la Cámara de Diputados, se abordó la redacción, se revisó y se puntualizaron las modificaciones concretas que “la presidenta firmará temprano y al mediodía ingresará a la Cámara de Diputados”.

Señaló que como ya había adelantado “ayer y ahora, daremos el inicio del proceso legislativo formal, turnando la iniciativa a las comisiones dictaminadoras de Puntos Constitucionales y la de Reforma Electoral”.

“Tendremos un espacio de varios días para análisis del dictamen y luego tendremos la posibilidad de discutir y deliberar el contenido de esta iniciativa en las comisiones en el plazo que la ley establece”, precisó.

Subrayó que ya prácticamente quedó y la presidenta le encargó a la Comisión Presidencial “los trámites formales del envío de la Secretaría Gobernación, la Consejería Jurídica, la firma y la rúbrica de la presidenta es lo que falta para enviarse a la Cámara de Diputados”.

Al ser cuestionado si la presidenta de la República está consciente de que no tienen mayoría calificada, el diputado Ricardo Monreal dijo: “la presidenta es consciente de todo, está muy tranquila en el sentido de que ella está cumpliendo con un compromiso con la sociedad que recogió en su campaña de 2024 y que planteó en uno de los cien compromisos que hizo con la nación cuando tomó protesta”.

En este sentido, enfatizó que “ella cumple con su propósito, su palabra y actúa de manera coherente. Obviamente el Congreso de la Unión, en este caso la Cámara de Diputados, hablará con todos los coordinadores, con todos los grupos parlamentarios y haremos el mejor esfuerzo de que tenga el mejor de los éxitos la iniciativa”.

Explicó que la propuesta de la titular del Ejecutivo “se reduce a los llamados diez puntos del Decálogo por la Democracia y algunos temas como la integración de las cámaras, la inteligencia artificial, la participación ciudadana, el inicio del cómputo el mismo día de la elección y puntos que ya hemos señalado en días pasados”.

Monreal Ávila aseveró que la autonomía del Instituto Nacional Electoral es fundamental para un órgano electoral del Estado mexicano. “En la Cámara de Diputados vamos a tener una actitud sensata, prudente y también racional”.

Por otra parte, comentó que el grupo parlamentario de Morena ha decidido apoyar y respaldar de manera unánime la propuesta que la presidenta enviará.

“Nosotros vamos a sostener la congruencia, los principios. No nos movemos por intereses, nos movemos por principios y reconocemos el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum”, sostuvo.

Finalmente, el diputado Ricardo Monreal afirmó que no se tambalea la coalición con el PT, “simplemente en el caso de que no se nos acompañe en esta importante iniciativa presidencial habrá un desarreglo temporal y coyuntural sin que ponga en riesgo la alianza electoral de 2027 y 2030”.