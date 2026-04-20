Anuncia IEE Chihuahua consulta indígena para fortalecer la representación política

El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) aprobó la realización de una consulta previa, libre e informada dirigida a los pueblos y comunidades indígenas del estado, en materia del procedimiento para verificar la autenticidad de las constancias de autoadscripción calificada indígena que se presenten en el registro de candidaturas.

El objetivo de esta consulta es recabar opiniones, propuestas y planteamientos que permitan construir, de manera conjunta, un mecanismo que garantice la autenticidad de la autoadscripción indígena y prevenga su simulación, en cumplimiento de una resolución del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.

El proceso se desarrollará del 20 de abril al 11 de septiembre de 2026, a través de diversas etapas que aseguran la participación informada y el respeto a los sistemas normativos de cada comunidad.

Las etapas comprenden acuerdos previos (20 de abril al 10 de mayo), fase informativa (11 al 20 de mayo), deliberativa (21 al 31 de mayo), consultiva (1 al 10 de junio), recepción adicional de propuestas (11 al 15 de junio), seguimiento y decisión (16 de junio al 31 de julio) y difusión de resultados en septiembre.

Durante el desarrollo de la consulta se garantizará que la información sea accesible y culturalmente pertinente, incluyendo su difusión en lenguas indígenas, así como espacios de diálogo directo con las comunidades para propiciar una deliberación libre e informada.

Los resultados de este ejercicio constituirán un insumo fundamental para la emisión del instrumento normativo que regulará el procedimiento de verificación de las constancias de autoadscripción indígena en futuros procesos electorales locales.

Para más información sobre la convocatoria de consulta indígena, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua pone a disposición el correo electrónico consultaindigena2026@ieechihuahua.org.mx.

Con esta acción, el IEE Chihuahua reafirma su compromiso con el respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y con la construcción de procesos electorales más inclusivos, auténticos y representativos.