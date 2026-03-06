Anuncia ICHMujeres su agenda de actividades por el 8M

En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres) llevará a cabo actividades orientadas a la sensibilización, capacitación y fortalecimiento de sus labores.

La agenda comprende espacios de formación dirigidos a las y los servidores públicos, encuentros especializados para la profesionalización del personal de atención a mujeres víctimas, así como actividades de vinculación con distintos sectores.

Como parte de estas acciones inició las “Jornadas de Sensibilización 8M”, una capacitación dirigida a las y los servidores públicos que se desarrollará de marzo a abril, con el objetivo de fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género en la administración pública.

Este 7 de marzo a las 18:00 horas, se jugará un partido de basquetbol entre los equipos Dorados de Chihuahua e Indios de Ciudad Juárez, en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre.

El martes 10 de marzo a las 12:00 horas, en el Teatro de Cámara “Fernando Saavedra”, se firmará un convenio de colaboración entre la Fiscalía General del Estado, el poder Judicial y el ICHMujeres.

Esto con el objetivo de la instalación de una mesa permanente de trabajo, orientada a fortalecer los protocolos de investigación en casos de violencia contra las mujeres, para garantizar un acceso efectivo a la justicia.

La agenda continuará el 13 de marzo a las 11:00 de la mañana, con el Encuentro Estatal de Personal de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (CAVIM) y de los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM).

Posteriormente, el 25 de marzo se realizará la capacitación “Conceptos Básicos de Género para Medios de Comunicación”, espacio orientado a promover el ejercicio de la difusión mediática con perspectiva de género.

La actividad de cierre será el 30 y 31 de marzo, y 1 de abril, con el taller “Primeras Respondientes en Materia de Violencia Laboral con Perspectiva de Género”, dirigido a personal de las Unidades de Género de la administración pública y de la Unidad de Atención a Casos de Violencia Laboral.