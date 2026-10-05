Anuncia Andrés Baeza aspiración por Diputación Federal por el 6to Distrito con Morena

El empresario Andrés Baeza Carrazco se registró para contender el distrito 6to federal con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en su proceso interno rumbo a las elecciones del 2027, asegura que se registrará por tener historia de trabajo.

“Me he registrado para participar en el proceso de Morena para la Coordinación del Sexto Distrito Federal de Chihuahua. Yo vengo de una familia que siempre ha participado en la política, es por eso que no soy ajeno a esta, y tampoco soy ajeno al momento que estamos viviendo. Crecí en una familia que por años encontró en el PAN, una plataforma de participación en la vida pública. Mi padre, Alonso Baeza López, me enseñó algo que para mí es más valioso que pertenecer a cualquier partido: participar y trabajar por un mejor Chihuahua. Es por eso, que hoy me he decidido a dar este gran paso, para trabajar por un mejor Chihuahua Hoy encuentro en Morena un espacio para poder participar por este cambio”, comentó.

Señaló estar listo para los proceso internos de su ahora partido, destacando la unidad con el ahora Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Chihuahua, así como agradecer al movimiento de Andrea Chávez por la invitación a participar con Morena.

Baeza es un empresario ganadero de 4ta generación, socio UGRCH, COPARMEX, CANACO, miembro DESEC, Consejero de Chihuahua Espectacular, exconsejero de la Asociación Ganadera Local Coyame, es hijo de Alonso Baeza Lopez, distinguido empresario ganadero y de la industria canica.