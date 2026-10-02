Andy López Beltrán se registra como aspirante de Morena al Distrito 6 de Tabasco

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán, dio a conocer su registro como aspirante a coordinador de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional del Distrito 6 de Tabasco.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, López Beltrán acompañó su decisión con un video en el que señaló que realizó recorridos en comunidades de Jalapa como parte de su aspiración.

“En cada conversación confirmamos que la transformación se construye con presencia y con palabra”, señaló en el material.

“El día de hoy me registré como aspirante a coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación y la soberanía nacional del sexto distrito federal electoral de Tabasco. De igual forma, continuamos con nuestros recorridos. El día de hoy vamos a visitar Río Tinto, tercera sección en el municipio de Centro. Vamos a visitar E. Alvarado Gimbal en el municipio de Centro”, comentó el tabasqueño.

En el mismo mensaje, López Beltrán detalló que su recorrido concluiría en Tequila, primera sección, en el municipio de Jalapa, Tabasco.