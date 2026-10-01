Amnistía Internacional documenta presuntos abusos de militares españoles a migrantes en Ceuta

Madrid. La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) presentó un informe sobre la crisis migratoria en Ceuta, en el que denuncia torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de miembros del Ejército español contra las personas migrantes que entraron de forma masiva a la ciudad autónoma el pasado 30 de julio. La denuncia se basa en el testimonio de 65 personas y grabaciones que lo confirman. El ministerio de Defensa, presidido por la socialista Margarita Robles, envió la denuncia a la Fiscalía General del Estado y al juzgado de guardia de Ceuta para que se investiguen los presuntos hechos delictivos.

Los testimonios recabados por AI atribuyen a los militares españoles “que patrullan la ciudad palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles de personas migrantes sin importar su edad, condición o género”. De hecho en los videos y fotografías que incluye el informe se ven los cuerpos magullados de migrantes y “con lesiones que parecen compatibles con golpes de defensas rígidas -porras reglamentarias-“, según AI.

Además relatan que “dos chicos marroquíes entrevistados por la organización presentaban estas lesiones en la cabeza, una zona muy sensible por el alto riesgo de conmociones cerebrales y otros traumatismos craneales, afirmando uno de ellos que fue obligado a arrodillarse antes de ser golpeado. Otro chico marroquí contó a la organización que llevaba 25 días sin poder caminar, tras haber sido empujado por un militar desde una altura elevada, tras ser despertado y acosado, junto con otros migrantes, por un grupo de militares, mientras dormían a las puertas de la Ermita de San Antonio. Otro chico marroquí y otro argelino relataron haber sido golpeados reiteradamente con porras y puñetazos mientras estaban inmovilizados con bridas de sujeción, cuyas marcas en las muñecas pudo constatar la organización”.

Según el informe, los militares españoles actúan de noche, encapuchados y con una violencia extrema contra los migrantes, a los que incluso les han llegado rociar “la cara y el cuerpo con un espray irritante” antes de expulsarlos de forma sumaria por la frontera de la playa del Tarajal.

La organización internacional envió una carta a los presidentes del gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, y al de la ciudad autónoma, el conservador Juan Jesús Vivas, para informarles de las conclusiones de su visita de trabajo en la zona y para reclamarles un plan urgente de protección humanitaria a los migrantes, que en este momento es el colectivo más vulnerable.

El ministerio de Defensa se limitó a enviar el informe a la Fiscalía y al juzgado de guardia de Ceuta, a la espera de que se abra una investigación judicial.