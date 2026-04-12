América y Cruz Azul empatan 1-1 en el Clásico Joven

Concluyó el Clásico Joven entre América vs Cruz Azul y, en el primer partido oficial de Liga MX, en el Estadio Banorte, se ha firmado un empate, donde el cierre fue frenético, con peligro de ambos lados, pero no cambió el 1-1.

Con esta igualada en la Jornada 14, Cruz Azul se mantiene en el segundo lugar de la tabla general, mientras que América subió al 7°, aunque no es el mejor sitio, debido a la exigencia que hay en Coapa.

Los mejores momentos del Clásico Joven

El Coloso de Santa Úrsula abrió sus puertas para albergar este emocionante Clásico Joven, mismo que ha fue parejo, sin tantas oportunidades de peligro, pero nos regalaron algunos momentos.

Al minuto 8, en una falta que Nicolás Larcamón reclamó con todo al considerar que no era, Brian Rodríguez pega directo a portería, pero Andrés Gudiño alcanza a rechazar y evita el gol.

¡Gudiño se viste de héroe y termina atajando un tremendo disparo de Brian Rodríguez! 🤯🧤#CasaDeColosos pic.twitter.com/ffzij0qbj2 — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 12, 2026

Poco después, al 17, hubo un duelo intenso en mediocampo, que no daba pie a que alguno tuviera una ventaja clara, pero Jonathan Dos Santos realizó un cambio de juego muy bueno, y ahí caería el gol.

¡Goooooool del América! El primer gol de las águilas en el regreso a su casa lo hace Pato Salas 🦅🔥#CasaDeColosos pic.twitter.com/TDAAT6Wru3 — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 12, 2026

Tras un centro de derecha directo al área, Pato Salas le gana por poco la marca a Gonzalo Piovi, rematando de cabeza, pegado al poste, choca y vence a Andrés Gudiño. Este es el 1-0.

Un momento crítico tuvo lugar poco después, ya que al minuto 36 Nico Ibáñez se iba a lesionar solo. Se le atora la pierna tras una jugada de peligro, se tira al pasto y el ‘carrito de las desgracias’ entra por él. Se marchó entre lágrimas y sin poder pisar. Se prevé rotura del tendón de Aquiles.

Cerca del final de la primera parte, llegó el fortuito gol de Cruz Azul, ya que tras un centro, Omar Campos intenta controlar, pero choca con su cuerpo, va directo al área y Rodolfo Cota no pudo hacer nada por evitar el 1-1.

El inicio del segundo tiempo fue para Cruz Azul, equipo que, por lapsos, encerró al América, donde el Toro Fernández y Christian Ebere tuvieron un par de aproximaciones, pero la saga y Cota evitaron la voltereta.

Brian Rodríguez, por el minuto 65, llega hasta el área y manda un tiro, mismo que pasó a penas por un lado. El cierre fue mucho mejor que los minutos previos.

Pese a los intentos y que hubo cambios por parte de ambos equipos, América y Cruz Azul no pasaron del empate 1-1, resultado que no les sirve tanto a ninguno.

Con información de FoxSports