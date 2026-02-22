Ambulancia forense de FGR llega a FEMDO; trae restos de ‘El Mencho’ y ‘El Sapo’

Una ambulancia forense de la Fiscalía General de la República (FGR) arribó esta tarde a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en Paseo de la Reforma 75, colonia Guerrero, escoltada por siete unidades de la Guardia Nacional.

Fuentes de seguridad confirmaron a este medio que desde las tres de la tarde, elementos de la Guardia Nacional tomaron el control de la seguridad en las inmediaciones de FEMDO, instalaciones que son escoltadas por al menos ocho unidades con personal armado de esa institución.

La ambulancia forense salió del Hospital Militar en el Campo Militar Número 1 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), con los restos de las personas fallecidas en el operativo de fuerzas federales realizado en Tapalpa, Jalisco en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hasta el momento, la información se ha dado de forma extraoficial, pero no se ha confirmado que entre los restos que serán sometidos a un análisis forense para su plena identificación se encuentran los de “El Mencho” y uno de sus lugartenientes que también fue abatido en el mismo operativo.

Fue la propia Defensa quien confirmó el operativo para la detención de Nemesio Oseguera y la muerte del mismo cuando era trasladado hacia la Ciudad de México gravemente herido.

La versión oficial de la Defensa es que cuatro presuntos integrantes del CJNG murieron al momento del ataque y que tres más resultaron gravemente heridos, pero también perdieron la vida mientras eran trasladados a hospitales en aeronaves de las fuerzas armadas.

La periodista María Idalia Gómez, colaboradora de Aristegui Noticias, señala que otro de los abatidos es Gonzalo Mendoza Gaitán, alias “El Sapo”, por lo que sus restos también serán sometidos a análisis forense.

Hasta el momento, la FGR no ha confirmado que el cuerpo de “El Mencho” haya sido trasladado a las instalaciones del FEMDO ni del inicio de una carpeta de investigación por estos hechos.