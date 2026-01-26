Amber Heard reaparece en documental sobre abuso: ‘Tras juicio con Johnny Depp, he perdido la capacidad de hablar’

Amber Heard reaparece en el Festival de Cine de Sundance con el documental “Silenced”, hablando sobre el impacto emocional de su juicio contra Johnny Depp y cómo “perdió la capacidad de hablar” tras la batalla legal.

En su regreso al ojo público, durante el estreno del documental “Silenced” en el Festival de Cine de Sundance 2026, Amber Heard hizo una serie de comentarios sobre el largo y controversial juicio en contra de su ex esposo Johny Depp.

La actriz, quien ha mantenido un perfil bajo desde la culminación del conflicto legal con el actor , habló sobre cómo la experiencia la afectó emocionalmente y por qué ahora se siente incapaz de hablar con la misma libertad que antes.

Amber Heard regresa en un documental sobre el abuso

Amber Heard, de 39 años y madre de tres, aparece en el nuevo documental dirigido por Selina Miles, el cual examino cómo las demandas por difamación son utilizadas para silenciar a las mujeres que denuncian abusos y desequilibrios de poder en sus relaciones. Durante la premiere, la actriz explicó que, tras años de enfrentar la mirada constante del público y los medios, siente que “ha perdido la capacidad de hablar”.

“Esto no se trata de mí. He perdido la capacidad de hablar, no estoy aquí para contar mi historia, no quiero contar mi historia. De hecho, ya no quiero usar mi voz, ese es el problema”.

Amber Heard. (Getty Images)

La aparición de Amber en el Festival de Sundance es una de las pocas ocasiones desde el juicio en 2022 en que ella habla directamente de su experiencia en el juicio contra Depp, quien la demandó por difamación por un artículo de opinión que ella escribió en The Washington Post sobre abuso.

El documental, además de incluir su testimonio, presenta el punto de vista de la abogada Jennifer Robinson, experta en derechos humanos que trabajó con la actriz y quien presenta historias de otras mujeres alrededor del mundo que han enfrentado desafíos similares a los de Amber.

Johnny Depp y Amber Heard (Getty Images)

A través de su cuenta de Instagram, la directora del documental compartió un comunicado personal sobre lo que representa para ella el caso de Amber Heard dentro de la historia que cuenta, pues, aunque no es la “protagonista”, es un gran ejemplo de lo que suele pasar a las mujeres que deciden alzar la voz.

“Esta película me hizo darme cuenta que mi visión de Amber Heard estaba fuertemente moldeada por las redes sociales y los memes. Destaca cómo las celebridades tienden a enfrentarse a una mayor cantidad de reacciones negativas debido a su fama e identidad pública. Las redes sociales suelen promover narrativas muy rápidamente, sin examinar los hechos a fondo”, declaró.

(Instagram – @selinamiles)

Este documental, además, se enfoca en cómo el estatus de celebridad de Johnny Depp contribuye a la campaña de odio en contra de Amber Heard, de acuerdo con la directora.

El juicio de Johnny Depp contra Amber Heard

El juicio por difamación entre Amber Heard y Johnny Depp fue uno de los más seguidos por el público en la última década. Depp, quien demandó a Heard por 50 millones de dólares, ganó gran parte del juicio y obtuvo una indemnización de 1 millón de dólares, cifra que fue reducida tras un acuerdo en diciembre del 2022. Por su parte, Heard ganó parte de su contrademanda, aunque el impacto a su imagen en redes sociales y entre el público en general fue más profundo de lo que podría haberse imaginado.

Campañas de acoso en redes sociales orillaron a Amber Heard a alejarse de la vida pública priorizando su salud mental.

Amber Heard y sus tres hijos pasean por las calles de España. (Backgrid UK/The Grosby Group)

Desde entonces, la actriz se alejó de Hollywood y se mudó a España junto a sus hijos, desde donde ha participado en proyectos de teatro previos a su reaparición en Sundance 2026.