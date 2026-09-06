Amaia Montero responde a las críticas tras su regreso a los escenarios: “Me importa un reverendo bledo”

Amaia Montero , vocalista de La Oreja de Van Gogh, recordó uno de los periodos más complicados de su vida y habló de todo lo que tuvo que enfrentar antes de volver a cantar frente a un público. En entrevista con Despierta América, la cantante española contó cómo fue atravesar aquellos momentos y la importancia que tuvo su familia mientras intentaba recuperar su vida.

Amaia Montero responde a las críticas tras su regreso a los escenarios

A sus 50 años, Amaia Montero aseguró que hoy puede mirar aquella etapa desde una perspectiva distinta. Sin embargo, hubo un momento en el que no estaba segura de si volvería a sentirse como antes, mucho menos de si algún día tendría la fuerza para regresar a un escenario.

La cantante recordó una conversación que tuvo con su madre mientras permanecía prácticamente todo el día en cama. En medio de esa situación, una de sus mayores preocupaciones no tenía que ver con su carrera, sino con volver a reconocerse a sí misma.

“Bueno, aquellos momentos no. No. Cuando estaba en el infierno, o sea, queriendo salir, y me bajaba y subía, y bajaba, pues subía muy poquito y bajaba y me caía, me acuerdo que le, o sea, yo lo pensaba, pero me acuerdo que vino mi madre un día a la cama porque yo me pasaba todo el día en la cama y le decía a mi madre, le digo: ‘¿Tú crees que volveré a ser la persona que era antes?’. No te hablo de la artista, la tal, no, no, la persona. Y me decía: ‘Claro que sí, cariño’. Porque fue también muy duro para mi familia, que han estado a mi lado todo el tiempo, ¿vale? Y un día le dije: ‘Amacho, ¿tú crees que algún día volveré a cantar?’. Fíjate, ahora mismo me brincan las lágrimas pensando en aquellos momentos que te lo estoy diciendo según lo viví. Y me dijo: ‘Por supuesto que vas a volver a cantar’. Pero yo en ese momento no veía nada más que fuego, más que quemarme, más que querer quererme ir de aquí, de este mundo, de verdad”.

Karol G fue clave en el regreso de Amaia Montero a los escenarios

Cuando Amaia Montero comenzó a sentirse mejor, apareció una oportunidad que terminó convirtiéndose en una prueba para saber si realmente estaba lista para volver a los escenarios. Karol G la invitó a cantar durante uno de sus conciertos en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

La propuesta llegó después de varios años alejadas de los escenarios y puso a Amaia frente a una decisión que, por momentos, no fue sencilla. Finalmente, decidió aceptar y tomar aquella presentación como un reto personal.

“Bueno, pues a mí cuando me lo propuso era un momento en el que yo ya estaba bastante bastante mejor, ¿no? Pero una cosa es estar bastante, bastante mejor, y de repente pum, ¿sabes? Y recuerdo que me lo puse como una especie de reto, ¿no? Dije: ‘¿Qué hago? Bueno, puedo decir no o puedo decir sí’. Y efectivamente aquello que le preguntaba a mi madre, ‘¿Crees que voy a volver a subirme en un escenario, crees que?’. Y entonces eh dije sí. Dije sí. Dije sí sin pensar. Dije: ‘Voy a probarme’. Y no es fácil probarse con Karol y además con tantísimas, tantísimas personas que había en Santiago Bernabéu”.

Aquella noche terminó siendo mucho más importante de lo que Amaia imaginaba. Además de volver a cantar ante miles de personas, encontró en Karol G a una compañera que la hizo sentir cómoda durante un momento que implicaba enfrentarse nuevamente a uno de sus mayores retos.

“Bueno, Karol tengo que decir que es una persona maravillosa, que es el principio una conexión muy bonita porque ella es alguien muy sencilla, muy amorosa, muy humilde, y una gran compañera, la verdad. Y me hizo sentir muy bien y yo me acuerdo cuando ella me estaba presentando y yo estaba abajo en las escaleras con el micrófono en la mano y empecé a subir las escaleras, no daba crédito. O sea, no daba crédito todo el mundo cantando. O sea, Karol realmente maravillosa. No tengo, o sea, palabras increíbles para ella, porque es un gran ser humano”.

Amaia Montero ya no permite que las críticas la definan

El regreso también implicó enfrentarse a las redes sociales y a los comentarios negativos que surgieron alrededor de su vuelta a la música. Amaia Montero reconoció que anteriormente ese tipo de ataques podían afectarla, sobre todo porque no encontraba una explicación para el odio que recibía de personas que ni siquiera conocía.

Con el paso del tiempo, la cantante asegura haber aprendido a poner esos comentarios en otra perspectiva y a no darles el mismo peso que antes.

“Yo la verdad que a mí el tema digital, el tema de las redes sociales, o sea, yo, como dices, son 30 años de carrera y yo empecé cuando no teníamos, no existía el teléfono móvil. Pero no soy muy tecnológica, para nada, ¿no? Sí que es cierto, yo lo que sí que he visto es que la gente pone a parir, o sea, pone fatal a alguien por otras cuestiones, ¿no? Total, es que yo he sido víctima de esto, he sido víctima de esto y lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal porque no entendía ese odio, esas cosas, ¿no? Ahora mismo, a mis 50 años, y después de pasar lo que he pasado, me importa un reverendo bledo lo que digan esas personas que no sé ni quiénes son, pues luego si tienen tanto tiempo para dedicarlo a poner mal y generar tanto odio hacia otras personas, no deben de valer mucho la pena”.

Durante la entrevista, Amaia también hizo referencia a su padre y reconoció que, durante aquella etapa, llegó a desear reencontrarse con él de una manera definitiva: “Sí. Pero me quería ir con él. Sí. Me quería ir con él”.

La cantante atribuyó a la ayuda que recibió, pero también a su propia determinación, una parte importante de que hoy pueda contar aquella historia desde otro lugar: “Pues sí, creo en el destino, en la vida, te juro, peleé, peleé como… Peleé, tuve mucha ayuda, pero peleé mucho y y aquí estoy ahora contigo”.

Ahora, con su regreso a los escenarios en marcha, Amaia Montero se prepara para reencontrarse con el público latinoamericano. La Oreja de Van Gogh tendrá una intensa agenda durante el próximo año, con presentaciones en distintos países de la región y también en Estados Unidos.

“Vamos a estar el año que viene todo el año que viene en Latinoamérica. Estamos en Estados Unidos también, así que nada. Y tengo muchísimas ganas de volver porque, por estas circunstancias, hace muchos años que no voy a estos países que adoro”.

Con información de Quién