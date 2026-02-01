Allan Saint-Maximin sale del América

La directiva del América anunció la salida del atacante francés Allan Saint-Maximin este sábado 31 de enero de 2026.

Por medio de un mensaje en redes sociales, el club azulcrema agradeció al francés su estancia en la institución, que duró apenas un torneo.

“Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin. ¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos!”, se lee en el mensaje del América.

En las últimas horas, el futbolista francés acusó que sus hijos fueron objeto de ataques racistas.

“El problema no es el color de la piel, es el color de los pensamientos. Crecí y aprendí a luchar contra los ataques, desde lo oculto hasta lo frontal. Pero hay una cosa que nunca toleraré y es que vayan en contra de mis hijos”, apuntó por medio de redes sociales.

Incluso, el atacante francés no fue convocado para el partido ante Necaxa, llevado a cabo este sábado 31 de enero de 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Maximin llegó al América como refuerzo para el Apertura 2025, pero no se pudo consolidar como titular indiscutible en la escuadra dirigida por el brasileño André Jardine.

Hasta el momento, el francés no se ha manifestado tras confirmarse su salida de la escuadra azulcrema este sábado 31 de enero.

Con información de López-Dóriga Digital