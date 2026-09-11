‘Alito’ y Ariadna Montiel chocan en X por termo del PRI tras filtración de chats con youtuber

Un termo rojo con el logotipo del PRI tachado y la leyenda “vota” que llevó el dirigente nacional del partido tricolor, Alito Moreno, a la sesión de inicio del proceso electoral 2027 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) causó intercambio de acusaciones entre el tricolor y la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel.

La tarde del jueves, DIARIO 24 HORAS publicó una fotografía en la que se ve que Ariadna Montiel daba instrucciones, a través de mensajes de texto, a un creador de contenido para denunciar una posible violación electoral por parte de Alito Moreno por tener su termo rojo en la mesa del Consejo General del INE.

Horas más tarde, Moreno respondió directamente a Montiel en X con una fotografía del mismo recipiente.

Mira @A_MontielR, aquí lo traigo. Es de campañas pasadas, pero ya que te gustó tanto, te mando uno a tu oficina el lunes.#TermoChallenge pic.twitter.com/XvDdAjT6kj — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 11, 2026

“Mira, Ariadna Montiel, aquí lo traigo. Es de campañas pasadas, pero ya que te gustó tanto, te mando uno a tu oficina el lunes”, escribió el priista, quien acompañó el mensaje con el hashtag #TermoChallenge.

La dirigente de Morena contestó: “Guárdalo de recuerdo, es lo que queda del PRI”. Posteriormente, la cuenta oficial de Morena en X publicó una imagen editada del termo, en la que sustituyó la leyenda “Vota PRI” por “8 por ciento y bajando”, acompañada de emojis de risa.

Guárdalo de recuerdo, es lo que queda del #PRI. https://t.co/dkfF0hzWIk — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) September 11, 2026

El episodio incluso alcanzó la transmisión oficial del INE. Tras conocerse la acusación de un acto anticipado de campaña, la imagen del termo apareció cubierta con una franja negra durante la transmisión de la sesión.

Durante su intervención, que se prolongó por casi ocho minutos, Moreno acusó a Morena y al Gobierno de adelantarse a los tiempos electorales y cuestionó a las instituciones por permitir, según sostuvo, la promoción de aspirantes antes de los plazos establecidos.

En entrevista con Milenio, el dirigente priista también se refirió a la filtración de los mensajes entre Montiel y Pedrero, la cual, consideró, muestra la “desesperación” de Morena y llamó además a cerrar filas para cuidar las elecciones de 2027.