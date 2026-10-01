‘Alito’, Romero y las coincidencias-Cruz inicia operación cicatriz-Invitaciones morenas-IEE y el arranque del proceso electoral

Mientras en la 4T aún se respira por la herida tras el proceso interno para elegir a su coordinador estatal en Chihuahua, en donde un amplio sector del PT todavía amaga con dinamitar la alianza con Morena, anoche, la coincidencia entre los dirigentes nacionales del PRI y del PAN, Alejandro Moreno y Jorge Romero, respectivamente, en el Informe del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, sacudió el pandero en las grandes ligas de la política, debido a las imágenes que fueron publicadas de ese encuentro entre los jefes máximos del partido tricolor y del panismo: “coincidimos en que lo más importante es poner siempre primero a México” y “la defensa de México debe estar por delante en todo momento”, fueron las frases que utilizó ‘Alito’ para hacer público ese encuentro que tuvo con su homólogo del PAN, además de la fotografía que ambos se tomaron flanqueando al alcalde regiomontano, por lo que a nivel nacional ya se preguntan si tras coincidir en la capital de Nuevo León, ya se viene una alianza formal entre ambos partidos, ya que a nivel estados, esa unión del PRIAN comenzó a cocinarse desde hace algunas semanas, como en el caso de Chihuahua, en donde las pláticas entre los dirigentes estatales Alex Domínguez, del PRI, y Daniela Álvarez, del PAN, van avanzadas para que el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, sea el abanderado de ambos partidos.

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El que ha decidido comenzar con la operación cicatriz, antes de que a la senadora con licencia Andrea Chávez la convenza el PT de ser su abanderada por la gubernatura, es él el ahora coordinador estatal de la 4T en Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, quien ayer mismo reveló que buscará a la que fuera su contrincante en el proceso interno para sumarla al proyecto, aunque eso sí, dijo que esperaría algunos días, sin embargo, camarón que se duerme se lo puede llevar la corriente, pues en el Partido del Trabajo, así como en un amplio sector de la llamada “verdadera izquierda” de Morena, tienen la esperanza de que Andrea se rebele contra la dirigencia nacional morenista e incluso contra Palacio Nacional, y acepte ser la candidata petista.

Hoy, Pérez Cuéllar saldrá a medios de comunicación en Ciudad Juárez, su primera salida oficial después de que el lunes, casi a la medianoche, resultara ser el ungido durante el destape que encabezaron las dirigencias nacionales de Morena y el partido Verde. La cita es a las 11 horas en un hotel de la fronteriza ciudad de la que fue alcalde durante cinco años, y seguramente la pregunta constante será cómo lograr que la 4T se mantenga unida en las próximas semanas, pues mientras el neomorenismo todavía celebra la unción de Cruz, los integrantes del ala izquierdista de Morena todavía están incrédulos y a punto de volar del nido guinda.

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Además, ya que andamos con Juárez y los morenos, es ahí precisamente donde se les viene otra batalla que también podría dinamitarles la unidad. Se habla de que el premio de consolación para la senadora con licencia Andrea Chávez sería la candidatura a la alcaldía, sin embargo, el grupo Coyoacán que comanda la dirigente nacional Ariadna Montiel, desde hace meses trae la mira puesta en que sea Mayra Chávez, la delegada del Bienestar, la candidata a la Presidencia Municipal de ese bastión moreno, cuestión que Juan Carlos Loera, quien antier se separó de su cargo como senador y dejó en su curul a Luis Mario Baeza, precisamente para ir en busca de la candidatura, no la pondrá fácil para el montielismo, y aunque el excandidato a la gubernatura traía una alianza de facto con Andrea Chávez, el hecho de que ésta última acepte ese premio de consolación, le trabaría su proyecto político a sabiendas de la pésima relación que Loera tiene con la cúpula de Morena. Se vienen cositas en la disputa por Juárez, otra herida se abrirá cuando la otra todavía ni empieza a cicatrizar.

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Ya que andamos con los morenistas y las alcaldías, ayer volvió a surgir un rumor que aquí mismo le platicamos desde enero de este año: el hecho de que la dirigencia estatal de Morena que preside Briguite Granados, ha vuelto a tener conversaciones con el exsenador y empresario Rafa Espino para que le entre al proceso interno por la candidatura a la alcaldía de Chihuahua capital. Y es que el perfil del que fuera consejero de Pemex y amigo de todas las confianzas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo ha puesto en la mira de los morenistas que consideran que es él quien le puede dar una batalla más fuerte a la persona que postule el PAN, motivo por el que a decir de los malosos, ya volvió a presentarse otro acercamiento con el susodicho para que le entre al proceso interno por la candidatura, esa que actualmente se están disputando la diputada local Brenda Ríos, Héctor Ochoa, Hever Quezada, entre otros neomorenos.

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En ese tenor de lo que se viene electoralmente y la unción de candidatos, los que ayer se reunieron para darle forma a lo que será su primera vez como partido político y por ende la primera batalla por la gubernatura de Chihuahua, son los integrantes de SOMOS. Y es que el presidente nacional de ese partido de reciente creación, el experredista Guadalupe Acosta Naranjo, se reunió con el activista Julián LeBarón, el cual será su candidato al gobierno de Chihuahua, encuentro en el que estuvieron el exregidor parralense de Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Vega Pereyra y la exdiputada federal del PAN, Paty Terrazas, quienes desde ya hace rato se quitaron el naranja y el azul para enfundarse en el rosa mexicano de SOMOS, partido que tendrá su novatada en este proceso electoral que hoy inicia y que postulará al llamado “Oso” LeBarón a la gubernatura.

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De esta manera, y aunque pareciera que desde hace meses inició el proceso electoral, con eso de que los aspirantes se la han vivido encampañados, la realidad es que hoy, jueves 1 de octubre, inicia formalmente el proceso que tendrá su cúspide el dominio 6 de junio. Será a las 9:30 horas de este día cuando se lleve a cabo la Sesión de Instalación del Consejo Estatal del IEE, árbitro local de la contienda que ya hizo público el calendario electoral: hoy inicia el proceso oficialmente, de diciembre a enero serán las precampañas, en febrero y marzo del 2027 serán los registros de candidaturas y el 4 de abril será el arranque de las campañas por la gubernatura; el 29 de ese mismo mes el arranque para las alcaldías, diputaciones locales y sindicaturas, mientras que el periodo de reflexión será del 3 al 5 de junio. Se llegó el día en el cual comienza a gestarse el futuro de Chihuahua.