Alista Alma Portillo nueva estrategia jurídica vs JMAS Parral, ahora por retraso en los tandeos

Por retraso en los tandeos que debe proporcionar la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Parral a los habitantes de diversas colonias de esa ciudad, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, informó que ya alista una nueva estrategia jurídica para obligar a la JMAS a cumplir con ese derecho humano.

Portillo Lerma explicó que invitarán a las familias afectadas por los retrasos en los tandeos, los cuales son hasta de 10 días, para que tramiten amparos y así un juez federal pueda ordenar a la JMAS Parral a cumplir con sus obligaciones.

“Yo seguiré firme en los recorridos por las colonias de la ciudad de Parral para trabajar y para buscar la manera de solucionar estos problemas. Dar acompañamiento legal. Ya próximamente estaremos iniciando una nueva etapa jurídica en este sentido, en la que vamos a buscar amparar a las familias contra los tandeos, porque los tandeos se retrasan hasta 10 días y es imposible que así una familia viva de manera digna”.

Respecto a lo sucedido con el titular de la JMAS de Parral, Alfonso Márquez, la diputada Alma Portillo reveló que “me respondió por el mismo medio, por por Facebook, por mis redes sociales y me dijo que no era el conducto para para citar, sin embargo, él ha sido muy insistente en citarme en su oficina por medio de Facebook, entonces yo he seguido todos los modos y he buscado la manera oficial de tener acercamiento con los funcionarios de la Junta de Aguas, porque, repito, esto no se arregla desde un escritorio, desde una oficina, esto se soluciona con la gente”.