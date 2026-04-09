Alfredo Chávez, Jorge Soto y Olson se dicen listos para el proceso interno del PAN: “aquí hay verdadera unidad”

Tanto el coordinador de la bancada del

PAN, Alfredo Chávez y sus compañeros diputados Jorge Soto y Carlos Olson, se dijeron listos para participar en el proceso interno del partido, además de que afirmaron que en Acción Nacional “hay verdadera unidad”.

“Hay un proceso interno bien llevado, muy platicado, donde estamos esperando ya los arranques de estos procesos, seguramente seremos llamados ya en próximos días. Y listos, puestos, yo en lo personal contento, listo para entrarle con mucha pasión, con mucha garra, pero también entendiendo que todos tienen el derecho de levantar la mano y que tendremos que ponernos de acuerdo porque tenemos una responsabilidad con Chihuahua”, declaró Chávez Madrid.

Asimismo, Alfredo Chávez añadió que “hay mucha unidad en el PAN y quiero dejarlo muy claro, no es una unidad impuesta. Aquí sí hay unidad de verdad, no es una unidad impuesta, no es una unidad impuesta desde el centro de México. Aquí dialogamos los panistas y estamos abiertos, por supuesto, a toda la ciudadanía”.

Mientras que Carlos Olson agregó que “quien tenga que representar a Acción Nacional, no necesariamente podemos ser diputados, puede ser cualquier persona que represente los principios de Acción Nacional, y sobre todo el que esté más posicionado. Y en ese sentido, vamos a esperar los tiempos, un servidor también está considerando participar en el proceso, pero estoy muy seguro que esté más posicionado, sea mi compañero Alfredo, mi compañero Soto, el PAN va a salir unido en un proceso totalmente democrático, no simulado, como lo son las tómbolas de Morena. Y creo que eso también va a despertar mucho interés en la ciudadanía, porque también está abierta que la ciudadanía se inscriba en los procesos”.

En el caso de Jorge Soto, también afirmó que está listo para participar y que esperará los tiempos del proceso interno.