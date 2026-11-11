Alex y Tony con ‘Alito’-Marco con los comerciantes de Villa Ahumada-Torres Cofiño se reúne con Romero-Operaciones verdes

Los que después de mover el avispero en la Cámara de Diputados en busca de una partida presupuestal que le permita a Chihuahua invertir en infraestructura, salud y el campo, con eso de que el régimen de la 4T tiene en el abandono dichos rubros en el estado y sólo se preocupa por los “programas sociales”, fueron recibidos por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, son los diputados federales Alex Domínguez y Tony Meléndez, los cuales acudieron al llamado del jefe tricolor. Obviamente la charla entre los tres priistas no se limitó al presupuesto o a su trabajo legislativo, también hablaron de lo que se viene para los tricolores en lo electoral, sobre todo porque los días venideros y la semana entrante, serán cruciales para que el también dirigente estatal, Alex Domínguez, logre concretar la alianza con el PAN, misma que tiene una tarea específica: apoyar con todo a Marco Bonilla en su proyecto como candidato a la gubernatura, y además y por supuesto, lograr posiciones claves para la familia revolucionaria.

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A propósito de Marco Bonilla, ayer el coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad estuvo de visita en Villa Ahumada, en donde no nada más se detuvo a comer los tradicionales burritos y quesadillas, también logró el apoyo de un importante sector de comerciantes que se dedican a esta actividad tan típica de ese municipio que se ubica a medio camino entre Chihuahua capital y Juárez. Ahí, Marco fue recibido por la asociación de vendedores de burritos y montados “Benito Juárez”, los cuales ya eligieron a su gallo para el 2027, tan es así que le organizaron una caravana desde su punto de venta para darle la bienvenida a la tierra del asadero al eventual candidato del PAN a la gubernatura.

Y es que aproximadamente 100 vendedores se organizaron para recorrer en sus vehículos la carretera que cruza la comunidad y cada uno colocó frases de apoyo al alcalde con licencia de Chihuahua capital, quienes además de sonar el claxon durante el recorrido, le mostraron su respaldo a Bonilla, porque en aquel trágico accidente en septiembre del 2022, cuando un tráiler se impactó contra los puestos de burritos, los apoyó con materiales de construcción para que pudieran reconstruir su punto de venta y desde entonces, los agremiados, en múltiples visitas que Marco ha hecho al municipio, lo han respaldado.

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El que después de su designación como delegado político del PAN en Chihuahua se reunió con el dirigente nacional Jorge Romero, es Marcelo Torres Cofiño, quien anoche publicó una fotografía junto al presidente del CEN panista previo a su llegada al estado para llevar a cabo los trabajos operativos necesarios en lo que respecto al actual proceso electoral. Durante el encuentro, Torres Cofiño recibió instrucciones de Romero Herrera y se dijo listo para sacar adelante el proceso interno panista, el cual en lo que respecta a la gubernatura y en casi todas las demás candidaturas no trae problema alguno, el dilema está y estará en la carrera por sacar adelante la candidatura a la alcaldía de la capital, y es ahí donde se necesitará el oficio de Marcelo, mismo que ya está por aterrizar en esta ciudad e iniciar con las reuniones y el diálogo entre los suspirantes y también con quienes los rodean.

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Si de acuerdos y alianzas se trata, quien desde ayer anda en la Ciudad de México es el dirigente estatal del Partido Verde, Tavo Borunda, el cual anda más que ocupado en lograr los acuerdos necesarios para la alianza que el PVEM tiene con Morena, tan así es que en los encuentros que ha tenido y tendrá también en la capital del país, están involucrados la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández y el coordinador de los senadores del partido del tucán, Manuel Velasco, así como el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar, hermano del coordinador estatal de la 4T, Cruz Pérez Cuéllar.

Los malosos nos comentan que Tavo Borunda busca refrendar su alianza con el morenismo en lo que respecta a la gubernatura y en las nueve diputaciones federales, mientras que en las alcaldías, en 20 municipios irían en coalición y en el resto solos, lo mismo para las 22 diputaciones locales, así que esta semana será clave e importantísima para determinar el camino electoral del PVEM en el 2027.

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Para no perder la tradición y mucho menos la costumbre de las reuniones que realizan con funcionarios federales, estatales y municipales, este día los integrantes de la CMIC que preside Juan Carlos Montaño, tendrán como invitado especial al titular de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura del Estado, Antonio Chávez, el cual estará en las instalaciones de esa cámara empresarial a las 8:30 horas de este miércoles, en donde platicará con los empresarios de la construcción de los proyectos que la COESVI ha ejecutado y ejecutará en los próximos meses, últimos de la actual administración estatal.