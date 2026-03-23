Alex Domínguez impulsa en la frontera jornada juvenil para fortalecer la salud mental y el liderazgo

Con el objetivo de fortalecer la salud mental, el liderazgo y el bienestar integral de la juventud en el estado, el diputado federal Álex Domínguez impulsa en la frontera las jornadas de formación juvenil “Sé Extraordinario”, un programa que ha tenido resultados exitosos en otras entidades del país.

En este marco se llevó a cabo en el gimnasio de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez la Jornada de Formación Juvenil “Sé Extraordinario: ¡Escribe tu nueva historia!”, donde estudiantes del Cecytech participaron en una serie de conferencias interactivas enfocadas en el desarrollo personal, la inteligencia emocional y la construcción de proyectos de vida.

La jornada inició con la bienvenida oficial a cargo de la Mtra. Myrna Terrazas Sánchez, directora de Calidad y Proyectos Especiales, quien destacó la importancia de generar espacios que impulsen el crecimiento personal de los jóvenes y fortalezcan su formación integral.

El programa incluyó tres conferencias interactivas impartidas por especialistas en desarrollo humano. La primera, titulada “El arte de amarte”, fue presentada por la Mtra. Anahí Vildósola, quien invitó a los estudiantes a reflexionar sobre el valor del amor propio y la importancia de fortalecer la autoestima.

Posteriormente, la Dra. Amalia Osorio impartió la conferencia “Heridas invisibles: tu historia no te determina”, donde abordó temas relacionados con la resiliencia, el manejo emocional y la capacidad de transformar experiencias difíciles en oportunidades de crecimiento.

La tercera sesión estuvo a cargo de Raúl “Sargento” Ríos, con la ponencia “Lidera desde dentro: la fuerza de tus talentos”, en la que motivó a los jóvenes a reconocer sus habilidades, fortalecer su carácter y asumir el liderazgo de su propio futuro.

Durante el evento del diputado federal Alejandro Domínguez, reiteró su compromiso de seguir impulsando iniciativas que contribuyan al desarrollo integral de la juventud chihuahuense.

El legislador recordó que “Sé Extraordinario” es un espacio de aprendizaje, reflexión e inspiración que busca motivar a las nuevas generaciones a construir una vida con propósito y liderazgo.

Cabe mencionar que a la fecha suman más de 3 mil alumnos de los municipios de Aquiles Serdán, La Junta Ascensión y Cuauhtémoc que han sido beneficiados con el programa.