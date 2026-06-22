Alerta FGE por fraudes en la compra – venta de vehículos

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente alerta a la población en general para extremar precauciones al momento de realizar la venta de un vehículo, a fin de evitar ser víctimas de un delito y poner en riesgo la integridad y el patrimonio.

En fechas recientes, la Fiscalía ha recibido denuncias de personas que manifestaron haber sido víctimas de fraude en operaciones de compra venta, mediante un “modus operandi” recurrente en la región.

De acuerdo con la versión de una de las personas afectadas, puso en venta una pick up de reciente modelo a través de las redes sociales y fue contactado por un sujeto que dijo estar interesado.

La víctima refirió que el sujeto le indicó que acudiría a ver el vehículo un familiar, quien supuestamente al revisarla quedó convencido de las condiciones en que se encontraba la unidad y le pidió un número de cuenta bancaria.

Dijo que procedió a abrir una cuenta y luego le mandó fotografía para que le pudiera hacer el depósito por un monto superior a los 200 mil pesos, lo cual dijo si se vio reflejado en su cuenta, por lo que procedió a entregar el vehículo y documentos del mismo al supuesto familiar del comprador.

No obstante, al siguiente día, acudió a la institución bancaria y le informaron que no tenía el monto correspondiente y le imprimieron el estado de cuenta en donde no se tenía registro de ingreso alguno de dinero, por lo que acudió a la Fiscalía a denunciar estos hechos.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos y llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.