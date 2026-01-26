Alejandro Edda, entre el baile y la vulnerabilidad en ‘Ha-Chan, Shake Your Booty!’ desde Sundance

Alejandro Edda habla de Ha-Chan, Shake Your Booty!: un musical filmado en Japón que lo llevó al límite físico, emocional y creativo rumbo a Sundance.

A horas de presentar Ha-Chan, Shake Your Booty! en Sundance, Alejandro Edda describe una emoción difícil de domesticar. “Hay estas burbujas en el estómago”, confiesa, admitiendo además que aún no ha visto la película. Entrará, como el público, a descubrir un musical que espera “nos haga vibrar y quizás ojalá bailar también”, impulsado por un soundtrack que define el pulso emocional del filme .

El proyecto llegó como pocas veces sucede en esta industria: una llamada directa del director. “Eso es un regalo”, dice Edda sobre el momento en que Josef Kubota Wladyka pensó en él mientras escribía el guion. El anzuelo fue inmediato: Japón, Tokio y un musical. “Ya me dijiste lo que quería escuchar… estoy dentro”, recuerda, respaldado además por la relación previa que ambos construyeron en Narcos.

La lectura del guion confirmó la intuición. “No había leído algo así”, admite. Parte del encanto fue saber que las canciones ya estaban aseguradas antes del rodaje. “Estás casi leyendo el guion con el soundtrack”, dice Edda, una experiencia que describe como profundamente estimulante y poco común, y que lo hizo imaginar nuevas posibilidades para verse —y ser visto— en otros géneros y registros.

Alejandro Edda, actor. ( Cortesía. )

Pero el entusiasmo vino acompañado del vértigo. “Ahora cómo chingados lo voy a hacer”, recuerda haber pensado cuando apareció la palabra musical. La respuesta fue disciplina: semanas de ensayo y hasta ocho horas diarias de entrenamiento. “Muy agotador, más cuando no eres bailarín”, reconoce, aceptando que tuvo que empezar desde cero y reaprender el cuerpo con paciencia y rigor .

Edda se define como alguien profundamente musical, alguien que construye personajes desde el ritmo que escuchan y el modo en que se mueven. Sin embargo, el set en Japón le ofreció algo inesperado: silencio y desapego. “Qué bonito es a veces no saber todo”, dice sobre trabajar rodeado de un idioma que no comprendía. Esa ignorancia parcial se volvió zen, una burbuja que le permitió concentrarse plenamente en su trabajo y en la energía del momento.

Mao Nagakura, Alberto Guerra, Josef Kubota Wladyka, Alejandro Edda, Kimberly Parker Zox y Nicholas Huynh en la premier de “Ha-Chan, Shake Your Booty” en Sundacne. (Neilson Barnard/Getty Images)

Su personaje, Luis, es descrito con ternura: “un tipo con mucho amor”, profundamente enamorado de su esposa Haru, con quien comparte la vida, un perro y la pasión por el baile. Para Edda, Ha-Chan, Shake Your Booty! es especial porque todo fue cuidado al detalle. Traer actores foráneos a una cultura ajena generó, dice, “una magia que sin duda traspasa la pantalla”, y confirma que el riesgo, cuando se abraza con respeto, puede convertirse en cine vivo.