Explosión en dependencia militar de Bolivia deja 58 personas heridas

Una fuerte explosión en una dependencia militar de Bolivia donde se guardaba material pirotécnico dejó este viernes al menos 58 personas heridas, en una ciudad al sur de La Paz, informó el ministro de Defensa.
“Hasta este momento tenemos confirmadas 58 personas heridas: 52 civiles y 6 miembros del personal militar”, señaló el Ministro Ernesto Justiniano en Facebook.
“Existen reportes sobre posibles víctimas mortales”, pero “no vamos a dar ninguna cifra de fallecidos mientras esa información no haya sido plenamente confirmada”, agregó.
Información tomada de Agencia Reforma