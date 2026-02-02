Ajedrez electoral y moreno-Maru, Jorge y Daniela-Arranque legislativo-La carretera de la impunidad

Más vale tarde que nunca, aunque haya sido muy tarde, pero la salida de Adán Augusto López de la coordinación de la bancada de Morena en el Senado era una situación más que esperada, ya sea para bien de la mayoría del morenismo o para mal del grupo Tabasco… o viceversa, porque con López Hernández, todo puede pasar en cuestión político-electoral. La versión oficial de su salida como líder de la fracción parlamentaria en la Cámara Alta es que se irá a operar las elecciones del 2027, mientras que la no oficial es el alejarlo de los reflectores tras los escándalos y acusaciones de ser un narcopolítico y sus presuntos vínculos con La Barredora y el huachicol fiscal. Lo cierto es que aunque su tribu política en apariencia pierda al ser remplazado por Nacho Mier en la coordinación de senadores morenistas, también gana si es que el tabasqueño se va como operador electoral, ya que sin los reflectores de lo que implica ser el líder de la fracción parlamentaria más numerosa en el Senado y por ende estar en constante escrutinio, Adán Augusto López podrá ahora operar desde las sombras todo el teje y maneje de un proceso electoral que será crucial para sus propios intereses políticos si pretende continuar con el manto de impunidad que hasta ahora le ha ofrecido la 4T, esté o no esté confrontado con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por cierto que para la senadora Andrea Chávez, muerto el rey, viva el rey, y así ocurrió ayer en sus redes sociales, pues apenas y se oficializó la salida de su padrino político como coordinador de la bancada morenista en la Cámara Alta, la legisladora juarense aprovechó para tomarse la foto con el nuevo jefe, Nacho Mier, a quien le dio la bienvenida como el nuevo pastor de los senadores guindas, por lo que las reacciones de los internautas y analistas políticos no se hicieron esperar, pues para varios, a Chávez Treviño ya casi se le va la candidatura de Morena a la gubernatura, mientras que para unos pocos, todavía se le mueve la patita. Sólo el tiempo, y las encuestas de la 4T, lo dirán.

******

Mientras eso sucedía con los morenos y desde la cúpula se tomó una decisión que definirá el destino del régimen en el proceso electoral venidero, tanto la gobernadora Maru Campos como la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, compartieron una fotografía del encuentro con el líder nacional del panismo, Jorge Romero, en la cual ambas coincidieron en la descripción del momento: el hacer equipo y trabajar por Chihuahua. Y es que de nueva cuenta se reafirma que en el 2027, una de las prioridades para el Comité Ejecutivo Nacional que preside Romero Herrera es precisamente Chihuahua, y que digan lo que digan, Maru Campos es y será una de las caras más visibles y una carta fuertísima con la que el panismo cuenta en este y en los años venideros.

******

Es así que entre reuniones y decisiones de la cúpulas políticas, ayer comenzó un nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, por lo que en la sede de San Lázaro coincidieron senadores y diputados para el arranque formal de los trabajos legislativos, un periodo que estará marcado por la reforma electoral que prevé ejecutar el régimen de la 4T y que a decir de la presidenta Claudia Sheinbaum, la iniciativa llegará la segunda semana de este mes que apenas inicia. En el caso de los legisladores de Chihuahua, ahí coincidieron las diputadas federales panistas Manque Granados y Rocío González con el senador Mario Vázquez, mientras que por el PRI, Alex Domínguez hizo lo propio con el senador y dirigente nacional ‘Alito’ Moreno, misma situación la de los morenistas, quienes ya con Adán Augusto López fuera de la coordinación, tanto Andrea Chávez, Juan Carlos Loera y Javier Corral, le hicieron la pelota a Nacho Mier, el cual fue el más solicitado ante la presunta caída de don Barredora.

******

Lo que ya es más que oficial es la llegada de la exdiputada Adriana Terrazas a las filas de Movimiento Ciudadano, quien luego de acercarse al partido naranja a través de la dirigencia estatal de Baja California, acudió como invitada al encuentro de los liderazgos de MC en la Coordinadora Nacional, en donde estuvieron presentes los jefes de los anaranjados, Jorge Álvarez Máynez y Dante Delgado, es así que luego de décadas en el PRI, partido por el que fue diputada local y federal, así como una Legislatura local como representante de Morena en la que duró dos años como presidenta del Congreso de Chihuahua, ya se puede hacer oficial que Terrazas Porras se vistió de naranja y ahí participará en el proceso electoral venidero.

******

Quienes después de andar un tanto alejados del ojo público reaparecieron este fin de semana, son los exdirigentes estatales de Morena, Víctor Quintana y Martín Chaparro, los cuales acudieron a las llamadas Jornadas en Defensa de la Soberanía Nacional que se llevaron a cabo en la Plaza de Armas de Chihuahua capital, en donde ambos aprovecharon la ocasión para tomarse la foto con la actual dirigente estatal del movimiento guinda, Brighite Granados, cuestión que hasta fue aplaudida por el senador Juan Carlos Loera, quien en sus redes sociales resaltó que a pesar del “chapulineo intenso y la izquierda repentina hacia Morena en Chihuahua”, tanto Brighite, Chaparro y Quintana son de la “izquierda verdadera”… lástima que el partido se les llenó de chapulines de extrema derecha.

******

Luego de que el sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en los límites de Sonora y Chihuahua para inaugurar la carretera que conduce de Bavispe a Nuevo Casas Grandes, evento en el que estuvo acompañada por el gobernador sonorense Alfonso Durazo, quien no dejó de pasar la oportunidad de poner el dedo en la llaga y recordar la masacre de la que fueron víctimas su hija y nietos en noviembre del 2019, es el activista Adrián LeBarón, el cual recordó que en esa carretera que antes era de terracería, fueron asesinados miembros de su familia a manos de sicarios del crimen organizado, por lo que exigió que ahora que esa ruta es carretera, se mantenga segura y no sea una “que sirve a cobardes delincuentes” para transitar de manera más impune.