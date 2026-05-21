Agricultores y transportistas acuerdan mesas de diálogo con Segob, pero no definen fechas

La Secretaría de Gobernación informará a los productores agrícolas y transportistas las fechas y horarios para las mesas de trabajo con diferentes instituciones, en tiempo a la agenda de cada colectivo.

Baltazar Valdez, dirigente de los productores de Sinaloa y representante del Frente Nacional para la Recuperación del Campo Mexicano, informó que se dio un paso sustantivo en la

Mesa de diálogo que sostuvieron con el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, quien propuso que los diferentes temas sean abordados por las dependencias e instituciones involucradas.

Consideró un primer logro para el Campo mexicano, ya que el subsecretario César Yáñez garantizó que se llevarán a cabo estos encuentros.

Son diferentes los temas en agenda de los diferentes sectores y de los estados que participaron en esta movilización.

Los contingentes se dieron cita esta mañana en la columna del Ángel de la Independencia y posteriormente avanzaron hacia la Secretaría de gobernación donde permanecieron en plantón hasta ser atendidos por autoridades de la institución.

Por ejemplo los agricultores piden que se fijen favorablemente los precios de garantía y que se deje de establecer con referencia a la bolsa de valores de Chicago.

Después ingresó una comisión que hizo los planteamientos correspondientes con resultados favorables para los siguientes encuentros en las mesas de diálogo.