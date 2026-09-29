Advierte Fiscalía sobre hackeo de cuentas y dispositivos digitales

• A través de la campaña “Detente, Verifica, Protégete”, realizada en coordinación UACH, se advirtió sobre un quinto modus operandi

• Invita Fiscal de Distrito a compartir material audiovisual para prevenir ser víctima

Como parte de la campaña “Detente, Verifica, Protégete”, realizada por la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) en coordinación con la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), se alertó sobre la existencia de un modus operandi que compromete cuentas y dispositivos digitales, y emitió recomendaciones para prevenirlo.

En conferencia de prensa, ofrecida este martes 29 de septiembre, desde el auditorio de la Fiscalía General del Estado, el Fiscal de Distrito Zona Centro, Dr. Heliodoro Araiza Reyes, enfatizó sobre la importancia de difundir los materiales preventivos, para que toda la población conozca cómo operan los infractores en estos delitos informáticos, y evitar víctimas.

Durante la presentación, la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Informáticos, Mariana Ivette Torres Torres, detalló que esta modalidad consiste en que los delincuentes buscan es ingresar a dispositivos y cuentas digitales para obtener información sensible.

Lo anterior -señaló-, mediante técnicas de ingeniería social, tales como el envío de enlaces cibernéticos fraudulentos, archivos maliciosos o solicitudes de códigos de verificación, con los cuales se induce a la víctima a proporcionar información o autorizar determinado acceso, para realizar operaciones no autorizadas.

“Una vez hecho, estas personas pueden hacer uso indebido de las cuentas de la víctima, suplantar su identidad y contactar a sus familiares, amigos o conocidos, para solicitarles dinero mediante distintos pretextos”, advirtió.

Por ello -dijo-, la Fiscalía hace un llamado a la ciudadanía para que extreme precauciones, y recomienda nunca proporcionar a otra persona códigos de verificación, contraseñas o información de seguridad que reciben en sus dispositivos.

Esto, aunque quienes soliciten esa información sean familiares, amigos o conocidos, porque “probablemente estas personas ya hayan sido víctimas de un hackeo, los códigos de seguridad deben ser personales”, agregó.

Como recomendaciones antes de realizar una transferencia, indicó hay que hacer una llamada o videollamada, para asegurarse de la identidad de la persona que te está contactando para solicitar dinero.

También es recomendable activar la verificación en dos pasos, de todas las cuentas posibles, y no abrir enlaces sospechosos.

“Actuar con unos minutos de precaución puede evitar que una persona sea víctima de fraude o que sus cuentas sean utilizadas para engañar a sus propios contactos”, subrayó.