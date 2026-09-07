Adulto mayor sufre choque en avenida Palestina

Un adulto mayor sufrió un percance vial en el cruce de la calle 44 y avenida Palestina, en Rancho Enmedio.

El adulto circulaba a bordo de un Honda Accord blanco, aproximadamente modelo 2001 cuando perdió el control del volante e impactó contra un poste de alumbrado público.

El vehículo resultó con daños considerables de la parte frontal, mientras que el sujeto logró salió por su propio pie.

Agentes de la Policía Vial acudieron para realizar el reporte correspondiente, así como la aseguranza del adulto mayor.