Adulto mayor muere tras salir del camino en la carretera a Cuauhtémoc

Un adulto mayor falleció la tarde de este lunes luego de que la camioneta Ford F-250 que conducía saliera del camino y terminara en un pequeño arroyo, a la altura del kilómetro 12 de la carretera Chihuahua–Cuauhtémoc, en sentido de Cuauhtémoc hacia la capital. De acuerdo con los primeros reportes, la causa probable del percance fue un infarto que sufrió mientras manejaba.

Familiares del hombre comenzaron a buscarlo al no poder comunicarse con él por teléfono y lograron ubicar su ubicación mediante el sistema GPS de su celular. Al llegar al lugar lo encontraron sin signos vitales, por lo que solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y posteriormente personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes. Las autoridades descartaron huellas de violencia o lesiones traumáticas y determinaron que se trató de una muerte por causas naturales, por lo que el cuerpo fue liberado para que una agencia funeraria se hiciera cargo de los servicios funerarios.