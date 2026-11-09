Adoquines del Centro Histórico podrían ser sustituidos; Municipio prepara proyecto de rehabilitación

El futuro de las calles adoquinadas del Centro Histórico de Chihuahua está bajo revisión. Ante el deterioro que presentan algunos tramos de la zona peatonal, el Gobierno Municipal analiza una intervención que podría incluir desde la rehabilitación de las piezas actuales hasta su sustitución por concreto hidráulico o pavimento.

El alcalde suplente, René Chavira Venzor, señaló que ya se estableció coordinación con Vialidad para regular el tránsito de vehículos pesados en el primer cuadro de la ciudad, debido a las afectaciones que generan sobre estas superficies, particularmente con las lluvias.

Además, se buscará involucrar a los comerciantes mediante Gobernación para evitar que arrojen residuos y líquidos sobre los adoquines. En el análisis también participan el Fideicomiso del Centro Urbano e Histórico y la Dirección de Obras Públicas.

El edil adelantó que en un plazo aproximado de 15 días esperan definir la alternativa más viable y su costo, con el propósito de iniciar acciones a la brevedad. Reconoció que el desgaste ya es considerable y que será necesario tomar una decisión sobre el material que permita conservar en mejores condiciones las calles del corazón de la ciudad.