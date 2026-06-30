Adolescente se lanza de puente de las avenidas Tecnológico y Homero

Una adolescente se lanzó la noche del lunes desde un puente ubicado al norte de la ciudad, al parecer con la intención de quitarse la vida, sin embargo, sólo resultó con lesiones leves.

Se trata de una menor de edad de apenas 14 años de edad, la cual se lanzó desde lo alto del puente de las avenidas Tecnológico y Homero.

La adolescente saltó y prácticamente resultó ilesa, sólo con algunos raspones y heridas leves.

Al lugar arribaron paramédicos y elementos policíacos, quienes rescataron a la jovencita y fue entregada a un familiar. Se desconocen las causas del por qué atentó contra su vida.