Adiós al pizarrón, UNAM enseña química con visores de realidad virtual en sus preparatorias

Los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comienzan a dejar atrás el pizarrón tradicional para enseñar química con realidad virtual, luego de que cada una de sus nueve escuelas recibiera diez sistemas de RV como parte del programa “Moléculas RV. Ciencia que transforma y trasciende”.

La directora de la ENP, María Dolores Valle Martínez, explicó que esta iniciativa representa un cambio de fondo en la forma de enseñar y aprender ciencia, al incorporar herramientas tecnológicas que permiten al alumnado interactuar directamente con los contenidos.

“Estamos convencidos de que la educación debe evolucionar al ritmo de los desafíos contemporáneos. Apostar por la innovación tecnológica, con sentido pedagógico y humano, es apostar por una mejor formación para las juventudes”, afirmó.

El desarrollo del software “Moléculas RV” fue posible gracias al respaldo de la Secretaría de Desarrollo Institucional, el Instituto de Química, la Facultad de Química y el programa PC PUMA, con el objetivo de acercar a docentes y estudiantes a la ciencia de forma más dinámica.

El director del Instituto de Química, Luis Demetrio Miranda Gutiérrez, subrayó que la realidad virtual no sustituye al profesorado ni a los métodos tradicionales, pero sí permite conectar el lenguaje abstracto de la química con experiencias inmersivas. “Les permite interactuar con las moléculas, comprenderlas mejor”, señaló.

En tanto, el coordinador de Proyectos Tecnológicos de PC PUMA, Francisco Adolfo López Suárez, detalló que cada plantel cuenta con 10 equipos con el software precargado, además de capacitación para su uso.

Por su parte, la coordinadora de Actualización Docente de la Facultad de Química, Giovana Vilma Acosta Gutiérrez, destacó que este programa marca “un salto histórico en las aulas”, al romper la barrera del pizarrón y llevar al alumnado a una experiencia inmersiva.

Explicó que, mediante visores de realidad virtual, los estudiantes pueden observar y manipular moléculas, como en el caso del agua, donde exploran enlaces y puentes de hidrógeno, separando y uniendo estructuras para comprender su comportamiento.

A partir de inicios de abril, se prevé que estudiantes de los planteles 1, 5 y 6 comiencen a integrar esta tecnología al trabajo en laboratorio, donde podrán complementar el aprendizaje teórico con experimentos sobre disoluciones y conductividad eléctrica.

Por ahora, el software está enfocado en este primer módulo, aunque las autoridades universitarias adelantaron que continuarán desarrollando nuevas prácticas para ampliar su uso en la enseñanza de la química.

Con información de El Universal