Acusan a 15 ex jugadores de basquetbol universitario de manipular juegos de NCAA

Filadelfia. Los fiscales federales acusaron este jueves a 20 personas, incluidos 15 ex jugadores de baloncesto universitario, en lo que llamaron un plan de apuestas para manipular los juegos de la NCAA y la Asociación China de Baloncesto.

De los acusados, 15 jugaron baloncesto para las escuelas de la NCAA de la División 1 tan recientemente como la temporada 2024-25.

Los otros cinco acusados fueron descritos por las autoridades como arregladores.

Incluyen a dos hombres que, según los fiscales, trabajaron en el entrenamiento y desarrollo de jugadores de baloncesto. Otro era un entrenador y ex entrenador, uno era un ex jugador de la NCAA y dos fueron descritos como jugadores, influenciadores y handicappers deportivos.

Los cargos, presentados en un tribunal federal en Filadelfia, incluyen fraude electrónico.

En la acusación de 70 páginas, las autoridades dicen que los arregladores reclutaron a los jugadores de baloncesto universitario con “pagos de sobornos” que generalmente oscilaban entre 10 mil y 30 mil dólares por juego.

La acusación sigue a una serie de investigaciones de la que llevaron a al menos 10 jugadores a recibir prohibiciones de por vida este año por apuestas que a veces involucraban a sus propios equipos y sus propias actuaciones. Y la NCAA ha dicho que al menos 30 jugadores han sido investigados por acusaciones de juego.

Más de 30 personas también fueron acusadas en el extenso derribo federal del año pasado de operaciones de juego ilegales vinculadas al baloncesto profesional.

Las preocupaciones sobre el juego han crecido desde 2018, cuando la Corte Suprema anuló una prohibición federal de la práctica, lo que llevó a algunos estados a legalizarla en diversos grados. La NCAA no permite que los atletas o el personal apuesten por los juegos universitarios, pero brevemente permitió a los estudiantes atletas apostar en deportes profesionales el año pasado antes de rescindir esa decisión en noviembre.

En términos más generales, un escándalo de apuestas tras otro ha sacudido el mundo del deporte, donde los ingresos por juegos de azar superaron los 11 mil millones de dólares durante los primeros tres cuartos del año pasado, según la Asociación Americana de Juegos. Eso es más de 13 por ciento respecto al año anterior, dijo el grupo.