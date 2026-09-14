Acumulación de gas provoca explosión en un car wash; una mujer resulta con quemaduras

Una explosión por acumulación de gas en un autolavado, provocó que una joven mujer resultara con quemaduras de primer grado en el brazo y rostro, por lo cual se generó una fuerte movilización de autoridades.

El percance sucedió sobre el cruce de las calles Francisco Villa e Izalco, en la colonia del Saucito, al norte de la ciudad.

El reporte señala que fue por una acumulación de gas en el cuarto de lavandería del mismo autolavado, lo que habría generado el incidente, por lo que autoridades cerraron el lugar.

Paramédicos de URGE acudieron y brindaron la atención médica correspondiente a la lesionada para ser trasladada a un hospital.